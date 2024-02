CRONACA UTILITIES Il ciclone tirrenico investe l'Italia



Le previsioni parlano di piogge al Nord con rischio di fenomeni molto intensi sulla Liguria. Attese copiose nevicate anche al di sotto dei 900 metri sulle Alpi. Più mite il clima al Sud

Una vasta saccatura depressionaria proveniente dall'Europa si sta estendendo verso il Mediterraneo occidentale, portando un significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche, soprattutto nelle regioni del Nord Italia. Le previsioni indicano piogge e temporali localmente intensi, con nevicate abbondanti previste sulle Alpi a quote comprese tra 500-700 metri.



Al Nord, si prevedono acquazzoni e temporali sparsi, con neve sulle cime montuose tra gli 800 e i 1200 metri. Nel pomeriggio, i fenomeni saranno meno intensi ma diffusi su tutte le aree settentrionali, mentre in serata si assisterà a un rinnovo delle precipitazioni diffuse, con quota neve in aumento tra i 1200 e i 1600 metri. Al Centro, la mattina sarà caratterizzata da instabilità con piogge prevalentemente in Toscana e Umbria, mentre altrove il cielo si presenterà nuvoloso. Nel pomeriggio, la situazione rimarrà invariata, con possibili acquazzoni sulle coste toscane. In serata, il maltempo si estenderà al Lazio, con la quota neve sugli Appennini a partire dai 1700 metri.



Al Sud e sulle Isole, si prevede una nuvolosità alternata a schiarite, accompagnata da piogge sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio, i cieli saranno prevalentemente nuvolosi, con fenomeni ancora presenti sulla Sardegna. In serata, le condizioni di maltempo coinvolgeranno le Isole Maggiori, mentre altrove si osserverà una variabilità asciutta.



Gli esperti, infine, ipotizzano un calo delle temperature nei primi giorni di primavera, ma con valori che dovrebbero mantenere una conformità alle medie del periodo.

