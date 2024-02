CRONACA UTILITIES Maltempo, scatta l'allerta rossa in Veneto



Il sindaco di Vicenza: “Situazione critica”. Frane in Liguria e Toscana, problemi anche ai treni. Allerta arancione nel Modenese. Rischio valanghe sulle Alpi. E da domenica attesa una nuova perturbazione dal Nord



Il Nord Italia è alle prese con una significativa ondata di maltempo, causando disagi e suscitando preoccupazioni per possibili conseguenze idrogeologiche. La regione più colpita è il Veneto, con allagamenti e frane che hanno portato all'emissione di un'allerta di codice rosso nell'Alto Piave e nel Vicentino.



Il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, ha dichiarato che la situazione è critica, con segnalazioni di allagamenti, soprattutto nelle cantine, e numerose strade chiuse. Ha chiesto ai cittadini di evitare spostamenti non necessari per agevolare l'operato dei mezzi della protezione civile.



La principale fonte di preoccupazione è rappresentata dai fiumi, in particolare il Retrone e il Bacchiglione, i cui livelli sono sotto stretta sorveglianza. La situazione è monitorata sia dal genio civile che dal Centro Operativo Comunale.



Il maltempo ha portato a una serie di conseguenze, tra cui l'interruzione della linea ferroviaria Milano-Venezia tra Vicenza e Padova. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato che sono ore complesse dal punto di vista meteorologico.



Nel resto del Veneto è stata emessa un'allerta arancione, e si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche al Nord a partire dai settori alpini e prealpini verso le zone pianeggianti a nord del Po nel pomeriggio.



Le regioni del Centro-Sud, fino ad ora risparmiate dalle intemperie, iniziano a essere coinvolte. Il ciclone tirrenico si sta dirigendo verso la Sicilia, portando un peggioramento delle condizioni atmosferiche nelle regioni meridionali.



Nel frattempo, la Toscana segnala un miglioramento della situazione, con precipitazioni meno intense e sparse. Tuttavia, l'Arno continua a rappresentare un elemento di preoccupazione, con un aumento previsto della sua portata nelle prossime ore. L'Emilia-Romagna, già colpita da alluvioni a maggio, è in allerta per il rischio di frane.



Le regioni settentrionali, in particolare Liguria e Lombardia, sono interessate da frane e smottamenti a causa delle intense piogge. La situazione è complessa anche in alcune zone della provincia di Prato, dove una frana ha causato l'evacuazione precauzionale di 18 famiglie. 28-02-2024