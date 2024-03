Neve, a migliaia bloccati in Valle d'Aosta





In corso la rimozione della valanga dal tunnel a Gaby (Aosta). Attesa la piena del Po. Rischio idrogeologico: allerta arancione in Piemonte ed Emilia-Romagna. Frane in Liguria e Piemonte



Il Nord Italia è in preda all'emergenza maltempo, con frane, valanghe e piogge incessanti che stanno mettendo a dura prova molte regioni. In Valle d'Aosta, una valanga ha ostruito la strada regionale della valle del Lys, isolando oltre 6.000 persone a causa del pericolo valanghe legato all'intensa nevicata. Anche in Piemonte, l'allerta è alta per il rischio valanghe e idrogeologico nelle montagne Nord Occidentali, con diverse strade chiuse per precauzione.







Il comune di Rhêmes-Notre-Dame è stato a lungo isolato a causa di una valanga che ha ostruito la strada regionale della val di Rhêmes. Anche l'alta valle di Gressoney e il comune di Cogne risultano isolati, mentre diverse strade sono chiuse per precauzione. Intanto un 16enne è morto sotto una valanga durante un fuoripista a Plan in val Passiria. Si tratta della seconda vittima di valanghe in Alto Adige negli ultimi giorni.



L'allerta arancione è stata estesa in alcune zone del Piemonte per il rischio valanghe e idrogeologico nelle montagne, con precipitazioni previste fino all'alba di domani. La fragile Liguria è stata particolarmente colpita, con segnalazioni di smottamenti, crolli e allagamenti. Nel genovesato, nel savonese e nell'imperiese, le intense precipitazioni hanno causato frane, rendendo pericolose molte zone. Sul monte Mure, nell'imperiese, si sono registrate raffiche di vento fino a 180 km/h. Numerosi eventi segnalati, tra cui il crollo di un muro di contenimento sotto due case vacanze a Camporosso e una parete rocciosa a Varazze. Al momento, fortunatamente, non si segnalano feriti.