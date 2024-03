CRONACA UTILITIES Maltempo: allerta gialla in 10 regioni



Previsti vento forte, mareggiate e temporali. Molta neve sulle Alpi centro-orientali nel terzo weekend consecutivo di maltempo con solo qualche sporadica schiarita



Le condizioni meteorologiche avverse persistono in diverse regioni italiane, portando la Protezione Civile a emanare un'allerta gialla per la Liguria, il Veneto, la Toscana, l'Emilia-Romagna, il Lazio, l'Umbria, l'Abruzzo, il Molise, la Campania e la Puglia. L'attenzione è focalizzata sui bacini idrici e fiumi, mentre il maltempo continua a interessare il Paese dal Nord al Sud.



La fascia costiera, a partire dalla foce dell'Arno e le isole, è particolarmente a rischio, con l'arrivo previsto di forti temporali e raffiche di vento. Le previsioni indicano la possibilità di acquazzoni di varia intensità, con conseguente aumento del corso di fiumi importanti come il Tevere, il Liri e l'Aniene.



La situazione si aggrava in alcune regioni, con specifiche aree classificate a diversi livelli di rischio. Nella regione campana, il rischio ideologico determina livelli di allerta variabili: 1 tra Napoli, le isole e la zona intorno al Vesuvio; 2 per la zona montuosa dell’Appennino tra Campania e Molise; 3 per la penisola sorrentino-amalfitana. Qui, le previsioni prevedono temporali, grandine, fulmini e raffiche di vento.



Si prevede un'ulteriore ondata di maltempo tra oggi e domenica, con piogge che aumenteranno il livello dei fiumi e dei corsi d’acqua. Neve attesa nelle zone intorno a Cuneo e nel Sestriere, anche a quote relativamente basse tra i 400-500 metri. La popolazione è invitata a prestare attenzione e ad adottare misure precauzionali. 09-03-2024