CRONACA UTILITIES Scossa di magnitudo 5.5 in Montenegro



Secondo gli esperti, l'epicentro è stato individuato nel nord ovest del Paese, non lontano dal confine con la Bosnia ed Erzegovina. Avvertita anche in Italia, sulla costa adriatica meridionale



Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 ha colpito alle 3:06 ora locale (le 4:06 in Italia) il nordovest del Montenegro, non lontano dal confine con la Bosnia ed Erzegovina. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto un ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro 21 km dalla città di Plužine.



L'emittente pubblica montenegrina, Rtcg, ha dichiarato che il terremoto è stato avvertito in tutto il Paese della penisola balcanica, ma al momento non ci sono notizie di danni significativi a persone o cose. Tuttavia, l'Istituto idrometeorologico e sismologico (Zhms) del Montenegro ha precisato che la scossa potrebbe aver causato qualche danno materiale nella zona dell'epicentro, individuato più precisamente a cinque chilometri a sudovest di Carodje.



La scossa è stata avvertita anche sulla costa adriatica meridionale dell'Italia, con segnalazioni in particolare dalla Puglia. Il terremoto è stato registrato alle 4:06 ora italiana, con un ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro a circa 280 km di distanza in linea d'aria da Bari.



Al momento non ci sono state segnalazioni di danni o feriti in Italia, ma le autorità locali rimangono in allerta e monitorano la situazione attentamente. 14-03-2024