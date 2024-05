EVENTI UTILITIES A Morena inaugurato il rinnovato luogo di culto dei Testimoni di Geova



Il 27 aprile scorso è stata inaugurata a Morena, dopo un profondo intervento di ristrutturazione, la Sala del Regno dei Testimoni di Geova. L’edificio ha mantenuto una struttura semplice e funzionale ed è stato ristrutturato da centinaia di volontari religiosi locali e provenienti da altre parti d’Italia che hanno messo a disposizione la propria professionalità e competenza.



Il luogo di culto ospita le comunità dei circa 450 Testimoni di Geova di Ciampino, Marino e del VII Municipio di Roma. È aperto a tutti e permette lo svolgimento delle attività religiose in un ambiente moderno e accogliente.



“C’è stata una straordinaria collaborazione da parte di oltre 600 volontari tra locali e provenienti da tutta Roma ma anche da varie zone d’Italia – commenta il capo cantiere Luca Curcio – Molti di loro hanno dedicato regolarmente uno o due giorni a settimana per dare il proprio contributo alla realizzazione di tale progetto, altri vi hanno partecipato nei fine settimana e alcuni hanno preso ferie dal proprio lavoro per partecipare diverse settimane. Tutti con il sorriso e tanto entusiasmo”.

“Alle riunioni che si tengono nelle Sale del Regno si studia la Bibbia e il suo valore pratico nella vita quotidiana – dice Luca Didò, portavoce dei Testimoni di Geova per il Lazio – Le conferenze sono aperte al pubblico, affrontano temi di interesse generale e promuovono elevati valori morali che contribuiscono al bene della comunità. La riqualificazione dell’edificio contribuisce anche a un miglioramento dell’urbanizzazione locale di carattere religioso e culturale".



La ristrutturazione della Sala del Regno di Morena è parte di un programma mondiale di costruzione e manutenzione di luoghi di culto autofinanziato dai fedeli stessi. Questo programma permette di costruire simili edifici anche in paesi poveri dove i fedeli non hanno le risorse economiche sufficienti. Per ulteriori informazioni visitate il sito ufficiale dei Testimoni di Geova, jw.org.



(da un comunicato del Portavoce dei Testimoni di Geova per il Lazio e l’Abruzzo) 03-05-2024