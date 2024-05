Maltempo, allerta arancione in Veneto e Emilia-Romagna



Ancora piogge intense al nord. Allerta gialla in Lombardia, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. Morto un ragazzo nel barese colpito da un fulmine. Sicilia a rischio incendi



Il maltempo continua a imperversare sull'Italia, con la Protezione Civile che ha emesso un'allerta arancione per Veneto ed Emilia-Romagna e un'allerta gialla per Lombardia, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise per la giornata di oggi, domenica 19 maggio.



Rovesci e temporali sono previsti su gran parte del Paese per tutta la prossima settimana. Al sud, il tempo resterà stabile fino a mercoledì, quando potrebbero verificarsi locali piogge. Gli esperti prevedono un miglioramento della situazione solo all'inizio del prossimo mese, con l'arrivo dell'alta pressione.



In Veneto, il maltempo ha causato ulteriori problemi con due nuovi cedimenti dell'argine del Canale Taglio lungo la SP27 a Mirano, seguiti a quelli registrati giovedì scorso. I tecnici della Città metropolitana sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area.



Tragedia in Puglia, dove un fulmine ha causato la morte di un ragazzo di 17 anni, Giuseppe Cacciapaglia, nel pomeriggio di ieri a Santeramo in Colle. Il giovane era in campagna con il padre per il pascolo quando è stato colpito da una potente scarica elettrica durante un violento temporale. Sebbene sia riuscito a rialzarsi, è morto poco dopo a causa di un arresto cardiocircolatorio.

La Protezione Civile regionale ha anche emesso anche un avviso per rischio incendi e ondate di calore in Sicilia, valido dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore. Su tutta l'isola è previsto un livello di allerta arancione.