CRONACA UTILITIES Maltempo al centro-nord, allerta per fiumi e frane



Massima attenzione per piogge e temporali, ma soprattutto per il rischio idraulico ed idrogeologico a causa di terreni saturi e i fiumi di nuovo in piena



Il tempo al Centro-Nord Italia continua a ricordare più novembre che l'ultimo mese primaverile. Massima allerta per piogge e temporali, con un significativo rischio idraulico ed idrogeologico. Un nuovo ciclone in transito, che colpirà il Nord-Ovest per poi spostarsi verso il Nord-Est e, localmente, al Centro Italia, fa temere per terreni saturi e fiumi di nuovo in piena. Al contrario, il Sud Italia sta vivendo temperature estive, con massime fino a 34°C in Sicilia e 32°C in Puglia.



Per le prossime ore previste dunque piogge e rovesci su buona parte del Nord Italia, con nubifragi in Lombardia, Veneto e nel resto del Nord-Est. Al Centro, Toscana, Umbria e nord Lazio saranno le regioni più esposte ai temporali. Anche i venti soffieranno forti sulla dorsale appenninica e sulle isole maggiori, contribuendo a temperature superiori alla media stagionale, anche al Centro-Nord nonostante il maltempo.



Per mercoledì 22 maggio è previsto un miglioramento generale, ma con piogge ancora presenti, soprattutto nel pomeriggio a nord del fiume Po e a ridosso degli Appennini. Le zone costiere del Centro e gran parte del Sud godranno di tempo soleggiato. Le temperature massime raggiungeranno i 25-27°C al Centro e i 32°C al Sud, mentre al Nord difficilmente supereranno i 23°C. Per il resto della settimana, si prevede una situazione simile: al Nord e su parte del Centro ci saranno piogge diffuse giovedì e scrosci alternati a schiarite venerdì e nel weekend, mentre altrove prevarrà il sole. 21-05-2024