CRONACA UTILITIES Marina Berlusconi nominata Cavaliere del Lavoro



Il padre Silvio era stato insignito della stessa onorificenza nel 1977. “Lo dedico a mio padre”. Tra gli altri nominati ci sono Chiara Boni, Caterina Caselli, Raffaella Leone e Lucia Aleotti



Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto con il quale, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. Tra loro Marina Berlusconi che segue dunque le orme del padre Silvio. La primogenita del fondatore di Forza Italia, scomparso il 12 giugno di un anno fa, era stato insignito della stessa onorificenza nel 1977. La presidente di Fininvest e del gruppo Mondadori Editore sottolinea: “Desidero esprimere la mia profonda gratitudine al capo dello Stato e al Consiglio dell’Ordine al Merito del Lavoro per avermi onorata con questo prestigioso riconoscimento” che “dedico a Silvio Berlusconi, mio padre, che è stato e sempre sarà 'Il Cavaliere'".



Nell'elenco figurano, tra gli altri la produttrice discografica Caterina Caselli, la produttrice cinematografica Raffaella Leone e la stilista Chiara Boni.



Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:

ALEOTTI Lucia - Industria - Farmaceutica - Toscana;

ANGHILERI Eufrasio - Industria - Siderurgica - Lombardia;

ARENA Giovanni - Commercio - Grande distribuzione - Sicilia;

BECCARI Pietro - Industria - Moda e design di lusso - Estero;

BERLUSCONI Marina Elvira - Industria - Editoria - Lombardia;

BERTAZZONI Paolo - Industria - Elettrodomestici - Emilia-Romagna;

BONI Maria Chiara - Industria - Moda e abbigliamento - Lombardia;

CAMPAGNOLO Giorgio - Industria - Abbigliamento sportivo - Veneto;

CAPUTO Carmine - Industria Alimentare - Molitoria - Campania;

CASELLI Caterina Imelde - Industria - Discografia - Lombardia;

CIMBRI Carlo - Terziario - Assicurazioni - Emilia-Romagna;

GIORDANI Graziano - Artigianato - Ricami - Marche;

LEONE Raffaella - Terziario - Cinematografia - Lazio;

LUNELLI Matteo Bruno - Vitivinicolo - Spumanti - Trentino-Alto Adige;

MANZANA Fausto - Terziario - Servizi informatici - Trentino-Alto Adige;

MARINO Giuseppe - Industria - Ferroviaria - Piemonte;

MUNTONI Francesco Giovanni - Terziario - Alberghiero - Sardegna;

PAOLINO Duilio -Industria - Macchinari agricoli - Piemonte;

PRIMICERI Vito Antonio - Terziario - Credito - Puglia;

RAVANELLI Fabio - Industria - Cosmetica - Piemonte;

RONCADIN Edoardo - Industria e commercio - Prodotti surgelati - Friuli-Venezia Giulia;

SAMER Enrico - Terziario - Logistica - Friuli-Venezia Giulia;

SERENA MONGHINI Antonio - Industria energetica - Petrolio - Emilia-Romagna;

SGARIBOLDI Giovanni - Industria - Cosmetici e profumi - Lombardia;

VILLANO AQUILINO Carlo - Industria - Aerospazio - Campania. 31-05-2024