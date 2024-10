CRONACA UTILITIES Maltempo allerta rossa in Liguria e Lombardia



Rinforzo dei venti con precipitazioni abbondanti soprattutto al Nord-Ovest. Allerta arancione sull'intero Lazio e su settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana



L'Italia si prepara ad affrontare una settimana di intense precipitazioni, con particolare attenzione al Nord-Ovest del paese. La Protezione Civile ha emesso un'allerta rossa per rischio idrogeologico in alcune zone della Liguria e della Lombardia, mentre un'allerta arancione è stata diramata per l'intero Lazio e parti di altre regioni settentrionali e centrali.



Le previsioni indicano piogge abbondanti e persistenti su gran parte del Centro-Nord, accompagnate da venti forti provenienti da sud. Le precipitazioni, partendo da Liguria e alta Toscana, si estenderanno progressivamente verso est e sud, coinvolgendo numerose regioni. Si prevedono anche temporali locali con possibili grandinate e forti raffiche di vento.



Molti comuni hanno adottato misure preventive. A Genova, le scuole sono state chiuse dopo l'esondazione notturna del rio Fegino in Val Polcevera. Nella zona del Tigullio, in Liguria, è stata dichiarata l'allerta rossa, il livello più alto di pericolo per il dissesto idrogeologico. Sestri Levante ha attivato il Comitato Operativo Intercomunale, mentre a Chiavari sono stati imposti divieti per piste ciclabili, sottopassi e alcune aree residenziali a rischio frana.



Anche in Toscana si registrano chiusure scolastiche, come a Camaiore (Lucca) e Massa Marittima (Grosseto). A Milano, i vigili del fuoco sono intervenuti per liberare il fiume Lambro da ostacoli che potrebbero aggravare il rischio di esondazioni.



In Lombardia, la situazione più critica è prevista nella zona di Bergamo, dove la sindaca ha disposto la chiusura delle scuole secondarie di secondo grado per l'intera giornata di martedì. Misure simili sono state adottate in vari comuni della provincia bergamasca.



Le autorità prevedono precipitazioni particolarmente intense sulla fascia prealpina, con possibili frane e rischio di esondazione per i fiumi Serio e Brembo. La situazione rimane sotto stretto monitoraggio, con la popolazione invitata a prestare la massima attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità locali. 08-10-2024