Il Teatro dell’Opera apre le sue porte al pubblico il 1° gennaio 2025 per la nuova edizione di Capodarte, grazie alla collaborazione con tre comunità cittadine, Osservatore di Strada, Binario 95 e Caritas Art, che si occupano di accoglienza di persone senza fissa dimora, in difficoltà economica, emarginate, in condizioni di povertà. Saranno proprio gli ospiti e gli operatori delle associazioni di volontariato sociale a fare gli onori di casa incontrando il pubblico e presentando artisti e personalità in quattro differenti contesti: la piazza Beniamino Gigli, la sala del Teatro Costanzi, la zona della Cittadella della Carità in via Casilina e la sede di Binario 95 di via Marsala. Viene data così una responsabilità speciale e una preziosa occasione di riscatto alle persone che vivono ai margini della nostra città e della nostra comunità, per una iniziativa che prevede concerti, spettacoli, incontri, approfondimenti mostre e altro ancora: la restituzione di un anno di lavoro della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma per il sociale iniziata proprio con Capodarte 2024.



Dalle 16.00 alle 19.30 sul piazzale antistante il Teatro Costanzi (Piazza Beniamino Gigli) si svolgeranno concerti gratuiti di ensemble musicali, il Nice Jazz Quintett, Stefano Saletti / Barbara Eramo & Baobab Ensemble, il Nubras Ensemble e Roxana Ene e con un concerto itinerante della street band Fanfaroma con le seguenti tappe: alle ore 15.30 nei pressi della Cittadella della Carità in via Casilina e alle ore 17.30 presso la sede di Binario 95 di via Marsala per poi concludere in piazza Beniamino Gigli e al Teatro Costanzi. Concerti in collaborazione con Associazione Culturale Controchiave Aps.



Nel foyer del Teatro Costanzi si potrà visitare “Dresscode” mostra fotografica di Fabrizio Sansoni con protagoniste le ospiti di Casa Sabotino (in collaborazione con Binario 95) e i costumi del repertorio storico custoditi nella sede dei Laboratori dei Cerchi, a cura della Sartoria del Teatro dell’Opera di Roma diretta da Anna Biagiotti e con la collaborazione di Mario Celentano.



Dalle 17.00 alle 19.00 si potrà accedere alla sala Teatro Costanzi dove sono previsti incontri e approfondimenti su temi e storie di persone ai margini della società a cura e in collaborazione con L’Osservatore di Strada, Binario 95 e Caritas Art.



Al termine, alle 19.30 su palcoscenico del Teatro Costanzi, l’evento si concluderà con la prima rappresentazione di “Tratti volatili di chiaro scuri. Viaggio dinamico delle fragilità umane” una performance a cura degli artisti di “Fabbrica”, Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma, tratta da un testo di Attilio Saletta, un autore di Osservatore di Strada e artista di Caritas Art, che l’anno scorso è stato per la prima volta in visita al Teatro dell’Opera di Roma per Capodarte 2024 e ha composto questo testo appositamente per l’occasione. Il testo sarà recitato da Anna Terio con l’adattamento e la regia di Antonella Lo Bianco, le luci di Giulia Bandera, immagini e video di Agnese Falcarin.



Le iniziative di ROMA CAPODARTE 2025 Città nel Mondo sono promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con i Municipi, con l’Istituzione Biblioteche di Roma, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e le istituzioni del Tavolo tecnico per la produzione culturale contemporanea.



Info: https://culture.roma.it/romacapodarte/ 01-01-2025