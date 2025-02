Meteo, weekend di maltempo sull'Italia



Previsti neve, freddo e nubifragi a causa di due perturbazioni in arrivo. Sabato i primi segnali di peggioramento, poi si conferma un weekend di maltempo su molte regioni



Una nuova perturbazione proveniente dal Nord Europa sta per interessare l'Italia, portando condizioni meteorologiche instabili su diverse regioni. Il sistema, dopo aver attraversato la Francia, si sposterà verso il Mediterraneo, colpendo in particolare il versante tirrenico e il Nord-Ovest della penisola.



Tra venerdì sera e le prime ore di sabato sono attese precipitazioni nevose in Piemonte, Valle d'Aosta e sulle Alpi e Prealpi lombarde. Le nevicate potrebbero raggiungere quote insolitamente basse, specialmente in Piemonte, mentre piogge sparse interesseranno gran parte del territorio nazionale.



L'arrivo della massa d'aria fredda causerà un significativo calo delle temperature, particolarmente marcato nelle regioni settentrionali. La situazione sarà diversa all'estremo Sud e sulle Isole, dove forti venti meridionali più miti limiteranno la diminuzione termica.



In Sicilia, la situazione è già sotto osservazione: la Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Per l'area di Palermo è stata diramata un'allerta gialla, valida fino alla mezzanotte di oggi.