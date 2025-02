CRONACA UTILITIES Influenza: oltre 6,5 mln italiani già colpiti



L'epidemia rallenta però nella quinta settimana del 2025, boom di polmoniti. Lo evidenzia l'ultimo rapporto RespiVirNet appena pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss)



L'ultima rilevazione dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) attraverso il sistema di sorveglianza RespiVirNet mostra un lieve calo dei casi di sindromi simil-influenzali in Italia. Nella settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio, l'incidenza è scesa a 16,5 casi per mille assistiti, rispetto ai 17,4 della settimana precedente, rientrando nella fascia di intensità "media".



I numeri parlano di circa 973.000 nuovi casi nell'ultima settimana, portando il totale dall'inizio della sorveglianza a quasi 9,8 milioni di casi. La fascia più colpita rimane quella dei bambini sotto i cinque anni, con un'incidenza di 43 casi per mille assistiti, sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente.



A livello geografico, le regioni maggiormente interessate sono Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia e Sardegna. Basilicata e Calabria non partecipano alla sorveglianza epidemiologica. I test di laboratorio mostrano una positività all'influenza del 34% dei campioni analizzati, in calo rispetto al 39,3% della settimana precedente. 08-02-2025