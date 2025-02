CRONACA UTILITIES Maltempo, ancora forti temporali sulla Toscana

Allagamenti e alberi caduti a Roma. Ottanta evacuati all'isola d'Elba con locali interrati e al piano terra allagati. Alcune persone salvate nelle loro abitazioni o nelle automobili



Un'intensa perturbazione ha colpito il Centro Italia, causando gravi disagi in Toscana e nel Lazio. L'emergenza è iniziata all'Isola d'Elba, dove le forti piogge hanno costretto all'evacuazione di circa 80 persone tra residenti bloccati nelle abitazioni e automobilisti in difficoltà. A Portoferraio, i vigili del fuoco hanno dovuto soccorrere numerosi cittadini intrappolati nelle loro case, mentre è stata necessaria anche l'evacuazione di una scuola. I sommozzatori e i soccorritori, giunti da Livorno, sono intervenuti per il prosciugamento di locali interrati e piani terra allagati.



La situazione è particolarmente critica nella Maremma grossetana. Ad Albinia, nel comune di Orbetello, un'area agricola di 400 ettari è finita sott'acqua dopo precipitazioni eccezionali: 133 millimetri di pioggia in meno di quattro ore, che si aggiungono alle precipitazioni precedenti, portando il totale a oltre 210 millimetri in 24 ore. A Manciano sono caduti quasi 40 millimetri di pioggia in soli 30 minuti, causando l'esondazione di diversi corsi d'acqua minori.



Il maltempo ha colpito duramente anche altre zone della Toscana, con temporali intensi nelle province di Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Firenze. Numerose le strade chiuse durante la notte per frane e allagamenti, tra cui la Panoramica dell'Argentario e la strada pedemontana Lago San Floriano presso Capalbio.



A Roma, la polizia locale è dovuta intervenire in 50 località diverse per danni e allagamenti. La caduta di un grosso albero in via Ardeatina ha paralizzato il traffico in direzione centro, mentre l'allagamento di un sottopasso ha obbligato alla chiusura della via Appia.



Situazione grave anche a Tarquinia, nel viterbese, dove lo straripamento del fiume Mignone in località Monte Riccio ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per soccorrere famiglie rimaste isolate nelle loro abitazioni. Per fronteggiare l'emergenza, è stato inviato da Viterbo un gommone con soccorritori fluviali specializzati. 14-02-2025