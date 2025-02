CRONACA UTILITIES Donna cade dal balcone: fermato il figlio



Si pensa possa averla spinta: interrogato per diverse ore. Sul caso indagano i carabinieri, secondo cui si tratterebbe di omicidio. La tragedia a Marsala, in Sicilia



I carabinieri della compagnia di Marsala hanno fermato un giovane con l'accusa di aver ucciso la propria madre. Il fermo è stato disposto al termine di una giornata di interrogatori e indagini serrate. La vittima è deceduta questa mattina dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione situata in via Guglielmo Oberdan, nella zona periferica della città trapanese.

Quello che inizialmente poteva sembrare un incidente o un gesto estremo ha assunto contorni più inquietanti con il progredire delle indagini. Secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni degli investigatori, il figlio avrebbe spinto la donna causandone la caduta fatale. Il provvedimento di fermo, emesso nelle scorse ore, dovrà essere convalidato dal giudice per le indagini preliminari entro domani.



Le indagini sono coordinate dal procuratore di Marsala, Fernando Asaro, affiancato da due sostituti procuratori. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sui dettagli del caso e sul movente che avrebbe spinto il giovane a compiere il presunto delitto. I carabinieri hanno ascoltato a lungo il giovane prima di procedere al fermo. Al momento le autorità non hanno rilasciato ulteriori dichiarazioni sulla dinamica dell'accaduto né sugli elementi di prova raccolti a carico del sospettato. 19-02-2025