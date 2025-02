CRONACA UTILITIES Campi Flegrei, sciame sismico ancora in corso



La terra trema in Campania: da sabato rilevati 647 terremoti, gli ultimi due nel corso della notte: uno di magnitudo 3.1 all'1:31 e un altro di 3.0 alle 4:04



L'attività sismica nell'area dei Campi Flegrei non dà tregua. A partire dalle 16:53 di sabato 15 febbraio, sono stati rilevati in via preliminare 647 eventi sismici con magnitudo compresa tra 0 e 3.9. Durante la notte scorsa l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha registrato due ulteriori scosse significative: la prima alle ore 1.31 di magnitudo 3.1 e la seconda alle 4.04 di magnitudo 3.0, entrambe a una profondità di 2 km.



L'intensificarsi del fenomeno ha alimentato preoccupazione tra i residenti della "zona rossa", tanto che una cinquantina di persone ha preferito trascorrere la notte fuori dalle proprie abitazioni, nonostante le rassicurazioni delle autorità. Si è acceso intanto un dibattito sulle dichiarazioni del capo della Protezione Civile nazionale, Fabio Ciciliano, che ha definito quanto sta accadendo "una sequenza normale dal punto di vista geologico" e ha affermato che "se qualcuno vuole evitare di sentire le scosse, semplicemente deve andare via da questa zona".



Durante l'incontro pubblico organizzato ieri, Mauro Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano, ha precisato che "non sta per avvenire un'eruzione, nonostante lo sciame sismico in corso". Ha spiegato che si tratta di "una caldera con una dinamica bradisismica in atto dal 2005, con deformazione crostale". Sul fronte operativo, "sono stati stanziati 500 milioni di euro nelle mani del Commissario straordinario Soccodato, di cui 200 licenziati dal Consiglio dei ministri per istituti scolastici, messa in sicurezza di edifici pubblici e vie di fuga", ma "le vie di fuga saranno pronte tra qualche anno".



Anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha cercato di rassicurare la popolazione: "Mi rendo conto che dopo questo sciame sismico ci sia apprensione, ma non ci sono al momento motivi di allarme. Oggi l'emergenza è essenzialmente psicologica". Più duro il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni: "Per 40 anni hanno dormito tutti gli amministratori. Oggi sento polemiche dappertutto, sono stanco e pregherei queste persone di stare in silenzio per tutto quello che non hanno fatto in passato". Manzoni ha comunque confermato che, in base ai report ricevuti, "in linea di massima domani le scuole saranno aperte". 19-02-2025