SPORT UTILITIES Formula 1 in Cina, pole Hamilton nella Sprint



Il ferrarista col nuovo record della pista: partirà in prima fila nella minigara accanto a Max Verstappen con la Red Bull, staccato di 18 millesimi. Leclerc quarto



Ottimo Lewis Hamilton nelle qualifiche per la Sprint del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1: il pilota britannico ha firmato la pole position stabilendo il nuovo record della pista di Shanghai. Hamilton chiude davanti al campione del mondo in carica Max Verstappen, che con la sua Red Bull si è dovuto accontentare della seconda posizione per un distacco minimo di appena 18 millesimi di secondo.



La seconda fila dello schieramento vedrà Oscar Piastri con la McLaren in terza posizione, seguito dalla Ferrari di Charles Leclerc, quarto classificato con un tempo superiore di due decimi rispetto al suo compagno di squadra Hamilton.



Risultato al di sotto delle aspettative per Lando Norris, vincitore del precedente Gran Premio d'Australia, che ha chiuso solo in sesta posizione con l'altra McLaren. Da segnalare anche la buona prestazione del giovane italiano Kimi Antonelli, settimo al volante della Mercedes. 21-03-2025