CRONACA UTILITIES Fosse Ardeatine: Mattarella depone una corona di alloro



Il capo dello Stato ricorda l'eccidio nazifascista di 81 anni nel corso della cerimonia commemorativa al mausoleo. Poi ha visitato il sacrario



Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio alle vittime dell'eccidio delle Fosse Ardeatine deponendo una corona d'alloro presso il mausoleo in occasione dell'81° anniversario della strage nazifascista avvenuta nel marzo 1944. Durante la cerimonia commemorativa sono stati pronunciati i nomi di tutte le 335 vittime, seguita dalla visita del Capo dello Stato al sacrario e al luogo dell'eccidio.



Alla cerimonia hanno partecipato anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il ministro della Difesa Guido Crosetto, i vertici delle forze armate e Francesco Albertelli, presidente dell'Associazione italiane famiglie dei martiri italiani. Presenti poi la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, il presidente della regione Lazio Francesco Rocca, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e rappresentanti della comunità ebraica.



L'eccidio delle Fosse Ardeatine rappresenta una delle pagine più tragiche della storia italiana. Il 24 marzo 1944, i nazisti guidati dal colonnello Herbert Kappler, con la collaborazione del capitano Priebke, fucilarono 335 persone come rappresaglia per l'attentato di Via Rasella, organizzato dai Gruppi di Azione Patriottica, in cui persero la vita 33 militari tedeschi.



Il presidente della Camera Fontana ha sottolineato l'importanza di tramandare e onorare la memoria di questa atrocità, definendola "un dovere morale e civile" e "un crimine di inumana crudeltà". Anche il presidente del Senato La Russa ha evidenziato come questo massacro debba "restare impresso nella memoria collettiva" per evitare che simili barbarie si ripetano.



Nel suo discorso, Francesco Albertelli, nipote di Pilo Albertelli, partigiano vittima delle Fosse Ardeatine, ha richiamato l'attenzione sul momento attuale di tensione mondiale, in cui "i valori sui quali si fonda la nostra convivenza civile sono continuamente messi in discussione" e "la memoria perde sempre più di importanza". Albertelli ha concluso affermando la necessità di rimanere accanto al Presidente della Repubblica nel ricordare a tutti i diritti civili e il significato di libertà e democrazia, sottolineando che "solo tutti insieme con coraggio possiamo puntare a un'Italia e un'Europa più forti". 24-03-2025