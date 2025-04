CRONACA UTILITIES Scontro bus scuola-tir sull'A1: 30 bambini coinvolti



Ferito l'autista. Sul mezzo partito da Frosinone 41 ragazzini delle elementari in gita. La comitiva era diretta a Sud per una gita scolastica. Nessun ferito grave



Momenti di paura questa mattina sull'autostrada A1, nel tratto tra San Vittore del Lazio e Caianello, in provincia di Frosinone, al confine tra Lazio e Campania. Un violento scontro ha coinvolto un autobus con a bordo 40 bambini in gita scolastica e un camion.



Fortunatamente, nessuno dei passeggeri dell'autobus ha riportato ferite gravi. La comitiva, composta dai bambini, sei insegnanti, due madri e due autisti, era diretta verso il Sud Italia per una gita scolastica quando è avvenuto l'impatto con il mezzo pesante.



Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenute due ambulanze provenienti da Cassino per prestare i primi soccorsi, principalmente per lo spavento provocato dall'impatto. La Polizia Stradale è attualmente al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.



Le autorità stanno ancora indagando sulle cause precise che hanno portato allo scontro tra i due mezzi. 09-04-2025