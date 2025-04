CRONACA UTILITIES Maltempo nel Vicentino: ritrovati i corpi dei due dispersi



Padre e figlio sarebbero finiti in una voragine con l'auto e poi trascinati via dalla piena. Previsto lieve miglioramento per oggi, ma da Pasqua torna la pioggia



Ritrovati nel bacino di laminazione di Trissino, in provincia di Vicenza, i corpi delle due persone disperse dopo che la loro auto è stata inghiottita da una voragine formatasi giovedì sera sul ponte a Valdagno. L'incidente, causato dal maltempo, ha coinvolto padre e figlio quando il loro veicolo è precipitato nel torrente Agno. I vigili del fuoco di Vicenza, impegnati nelle ricerche dalla notte, hanno avvistato i cadaveri nel bacino e hanno avviato le operazioni di recupero.



Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha espresso il suo cordoglio mentre continuano le ricerche del secondo disperso. "Esprimo il mio cordoglio alla famiglia e alla comunità di Valdagno, colpita duramente in questo venerdì santo da un'ondata di maltempo eccezionale", ha dichiarato Zaia, evidenziando l'intensità dell'evento meteorologico che ha colpito l'area con oltre 100 mm di pioggia caduti sull'Ovest Vicentino, con picchi di 134 mm a Valli del Pasubio e 191 mm a Staro.



Il presidente ha inoltre ringraziato la Protezione Civile regionale, il Genio Civile e tutti i soccorritori impegnati nelle operazioni, sottolineando come le casse di espansione di Montebello, Trissino e Caldogno siano state aperte tempestivamente per contenere la piena del Bacchiglione, evitando conseguenze ancora più gravi.



Anche la Valle d'Aosta ha subito gli effetti del maltempo, con 6.400 utenze prive di energia elettrica. Giorgio Pession, presidente di Deval, ha spiegato che gli interventi di ripristino sono rallentati dalla difficoltà di accesso ad alcune zone, con la situazione più critica registrata a Cogne.



Nel Vercellese, il livello del fiume Sesia sta gradualmente rientrando nei limiti di normalità. Secondo le rilevazioni di Arpa Piemonte, questa mattina a Borgosesia la quota idrometrica era di 3,42 metri. Il sindaco Fabrizio Bonaccio ha annunciato la riapertura di alcuni ponti che collegano le due sponde del fiume, un passo importante verso il ritorno alla normalità dopo che ieri erano stati chiusi quasi tutti gli attraversamenti lungo il Sesia.



Secondo le previsioni, tra oggi e domani il ciclone Hans si sposterà verso l'Europa orientale, portando un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo in gran parte d'Italia. Tuttavia, già da domenica di Pasqua è attesa una nuova perturbazione che, seppur più debole della precedente, porterà piogge e temporali prima al Nord-Ovest e sulla Sardegna, per poi estendersi lunedì di Pasquetta anche al Centro e sulla Sicilia. 18-04-2025