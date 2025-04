CRONACA UTILITIES Pasqua all'insegna del maltempo sull'Italia



Situazione instabile al centro-nord con fiumi e laghi a rischio esondazione, frane e strade chiuse. Atteso un ciclone atlantico: pioggia anche a Pasquetta su tutta la penisola



Giorno di Pasqua segnato da un'ondata di maltempo sul Centro-Nord Italia: confermata l'allerta rossa per rischio idraulico nelle pianure di Emilia Romagna e Lombardia. Il Po ha superato gli 8 metri, con criticità nelle province di Parma e Piacenza. Il Lago Maggiore è esondato a Pallanza. Nel Vicentino, padre e figlio sono morti quando la loro auto è finita in una voragine vicino a Valdagno.



In Toscana, 1.500 persone sono isolate nella provincia di Lucca, mentre a Pietrasanta alcune famiglie restano irraggiungibili per una frana. A Cocconato è crollata la provinciale 18. La Protezione Civile ha diramato allerta arancione per altre zone di Lombardia ed Emilia Romagna, e gialla per aree di Veneto, Piemonte, Valle d'Aosta e Toscana.



Le previsioni indicano che il maltempo continuerà anche lunedì, rovinando definitivamente le vacanze pasquali. 20-04-2025