POLITICA UTILITIES 25 aprile: l'80esimo anniversario della Liberazione



Mattarella prima all'Altare della Patria, poi a Genova ma anticipa di quattro ore la visita. Tajani alle Fosse ardeatine. La Russa: diventi una data per tutti. Cortei in diverse città



In un intreccio senza precedenti tra celebrazioni della Resistenza e cordoglio per il Pontefice, l'Italia si prepara a commemorare l'ottantesimo anniversario del 25 aprile con dispositivi di sicurezza straordinari e programmi alterati.



Le forze dell'ordine hanno innalzato il livello di attenzione per i cortei di Milano e Roma, dove si preannunciano tensioni. Nel capoluogo lombardo, gruppi pro-Palestina rivendicano la testa del corteo, mentre nella capitale la comunità ebraica ha optato per una manifestazione separata a Porta San Paolo, segnalando una frattura difficile da ricomporre.



L'agenda del Presidente Mattarella è stata completamente rivista. Dopo l'omaggio all'Altare della Patria alle 9:30, raggiungerà Genova per una cerimonia anticipata alle 12 presso il Teatro Ivo Chiesa, dove interverrà in apertura dello spettacolo "D'Oro - Il sesto senso partigiano" diretto da Giorgina Pi. Questo calendario compresso permetterà al Capo dello Stato di rientrare tempestivamente a Roma per gli impegni legati ai funerali papali del giorno successivo.



Di conseguenza, la città ligure ha riprogrammato il tradizionale corteo nel pomeriggio: la partenza è fissata alle 15:30 da Piazza della Vittoria con destinazione Piazza Matteotti, dove prenderanno la parola il sindaco facente funzioni Piciocchi e il governatore Bucci, seguiti dall'orazione commemorativa di Paolo Corsini.



Il lutto nazionale proclamato dal governo ha scatenato controversie in diversi comuni italiani: a Romano di Lombardia è stato proibito intonare "Bella Ciao", mentre Cinisello Balsamo ha cancellato l'intervento dell'ANPI. Perfino gli Archivi di Stato hanno rimandato le iniziative in programma.



Le commemorazioni parlamentari hanno già avuto luogo, con La Russa che ha auspicato che "questa sia una data di tutti" e Fontana che ha evidenziato come "la pluralità della Resistenza fu la sua forza". In sottofondo persistono le polemiche riguardo ai finanziamenti stanziati per le celebrazioni dell'anniversario, ritenuti insufficienti dalle associazioni partigiane.



Il clima di divisione che caratterizza quest'anno la ricorrenza riflette le profonde fratture politiche del paese, ulteriormente complicate dalla sovrapposizione con gli eventi legati alla scomparsa del Papa. 25-04-2025