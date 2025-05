Germania, Merz eletto al secondo turno



Eletto nuovo cancelliere tedesco. Il leader della Cdu aveva fallito al primo 310 voti, 6 in meno del necessario. Merz guida una coalizione fra centrodestra e centrosinistra



Friedrich Merz è il nuovo cancelliere della Germania. Il leader della Cdu (Unione Cristiano-Democratica) è stato eletto al secondo turno di votazione nel Bundestag, dopo aver mancato la maggioranza assoluta al primo scrutinio. Merz, 69 anni, succede a Olaf Scholz e guiderà il Paese più popoloso dell’Unione Europea.

Al primo turno, Merz aveva ottenuto 310 voti, sei in meno dei 316 necessari per la maggioranza assoluta. Al secondo turno, iniziato alle 15:15, ha raggiunto il quorum richiesto, superando i 316 voti grazie al sostegno della coalizione formata da Cdu/Csu e Spd (Partito Socialdemocratico). La coalizione dispone di 328 seggi, ma al primo scrutinio 18 deputati non avevano votato per Merz, creando un momento di incertezza politica senza precedenti nella storia tedesca dal 1949.

Merz, noto per le sue posizioni conservatrici e per una linea dura sull’immigrazione, ha promesso di rafforzare l’economia tedesca, in recessione da due anni, e di rilanciare il ruolo della Germania in Europa. Tra le priorità del suo programma ci sono il sostegno all’industria automobilistica, la riduzione delle tasse e controlli più rigidi alle frontiere. Merz, che non ha mai ricoperto ruoli di governo, sarà il cancelliere più anziano dai tempi di Konrad Adenauer.