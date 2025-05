Bandiere Blu: le spiagge regine d’Italia che brillano per bellezza e sostenibilità

Sempre più quelle in Italia: salgono a 246, che corrispondono a circa l'11,5% dei lidi premiati a livello mondiale. Sul podio Liguria, Puglia, Calabria

Assegnate le Bandiere Blu 2025 della Foundation for Environmental Education (FEE). Un riconoscimento internazionale prestigioso, conferito annualmente dal 1987, che premia le località balneari e lacustri che si distinguono per la qualità delle acque, la gestione sostenibile del territorio, l’accessibilità e i servizi offerti. Quest’anno, l’Italia ha raggiunto un nuovo record con 246 comuni rivieraschi premiati, per un totale di 487 spiagge, pari a circa l’11,5% delle spiagge insignite a livello mondiale. La Liguria si conferma regina indiscussa, seguita da Puglia e Calabria, mentre 15 nuove località hanno fatto il loro ingresso nell’elenco, consolidando l’Italia come meta di eccellenza per il turismo balneare.





La Bandiera Blu non è solo un simbolo di mare cristallino, ma un attestato di impegno verso la sostenibilità ambientale. I 32 criteri di valutazione, aggiornati periodicamente, spaziano dalla qualità delle acque, che devono essere classificate come “eccellenti” per almeno quattro anni consecutivi, all’efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti, fino alla promozione della mobilità sostenibile e dell’educazione ambientale. Claudio Mazza, presidente della FEE Italia, ha sottolineato l’importanza di questo riconoscimento: “Quest’anno abbiamo registrato un incremento a 246 comuni, ma a crescere è soprattutto la consapevolezza dei cittadini, che contribuiscono al successo di queste località. Le amministrazioni Bandiera Blu sono esempi virtuosi di una politica integrata che valorizza il territorio a partire dal mare”. Per il triennio 2025-2027, la FEE ha chiesto ai comuni di presentare un Piano di Azione per la Sostenibilità, con obiettivi chiari come la lotta al cambiamento climatico e la tutela della biodiversità marina e terrestre.





Come detto, la Liguria si è confermata al vertice della classifica con 33 località premiate, nonostante la perdita di una Bandiera rispetto al 2024. Tra le spiagge più celebri troviamo Bordighera, Sanremo, Finale Ligure, Varazze e Lerici, che continuano a incantare per la loro bellezza e i servizi impeccabili. La Puglia ha conquistato il secondo posto con 27 riconoscimenti, grazie a tre nuovi ingressi: Lecce, Manduria e Patù. Nel Salento, località come Marina di Pescoluse, Torre Pali e Gallipoli, note come le “Maldive del Salento”, si distinguono per acque trasparenti e arenili dorati, circondati da macchia mediterranea. La Calabria, con 23 Bandiere e tre nuove entrate, si è piazzata al terzo posto, seguita dalla Campania con 20 località, tra cui le perle della Costiera Amalfitana come Positano e le spiagge di Agropoli e Castellabate. Le Marche, con 19 Bandiere e l’ingresso di Porto Sant’Elpidio, hanno superato la Toscana, scesa a 18 località dopo la perdita di Marciana Marina. La Sardegna e l’Abruzzo, entrambe con 15 riconoscimenti, continuano a offrire lidi incontaminati come quelli di Santa Teresa Gallura e Ortona, mentre la Sicilia, con 14 Bandiere, ha accolto tre nuove località: Letojanni, Scicli e Taormina, celebri per il loro mare cristallino e il ricco patrimonio culturale.





Anche le regioni lacustri hanno brillato, con 22 Bandiere Blu assegnate ai laghi. Il Trentino-Alto Adige, con 12 riconoscimenti, ha visto l’ingresso di Tenno e Vallelaghi, le cui spiagge lacustri, come quella di Tenno, offrono paesaggi mozzafiato e acque limpide. Il Lazio ha confermato le sue 10 località, tra cui Anzio e Minturno, mentre l’Emilia-Romagna e il Veneto, entrambe con 9 Bandiere, vantano lidi come Cervia, Riccione e Jesolo, apprezzati per i servizi e l’accessibilità. La Basilicata e il Piemonte hanno mantenuto 5 località ciascuna, con spiagge come Maratea e Cannobio che combinano bellezza naturale e sostenibilità. La Lombardia, con 3 Bandiere, il Friuli-Venezia Giulia e il Molise, con 2 ciascuna, completano il panorama delle eccellenze italiane.







Tra le 15 nuove entrate del 2025 spiccano Ortona in Abruzzo, Parghelia in Calabria, Cellole in Campania, Borgio Verezzi e Recco in Liguria, e le già citate località pugliesi e siciliane. Tuttavia, cinque comuni non hanno riconfermato il riconoscimento, un promemoria della rigorosità dei criteri FEE. Anche gli approdi turistici hanno ricevuto un’attenzione speciale, con 84 porti premiati per la loro gestione eco-sostenibile, tre in più rispetto al 2024.