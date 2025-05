Meteo, nel weekend Italia tra caldo e maltempo



Secondo gli esperti, clima in miglioramento nel fine settimana sulla penisola, poi però con l'inizio della prossima settimana tornano le perturbazioni

Per il fine settimana, l'Italia godrà di condizioni prevalentemente stabili grazie al progressivo consolidamento dell'alta pressione, pur con alcuni disturbi localizzati soprattutto nelle ore pomeridiane. Secondo gli espeti, i modelli prevedono una crescita delle temperature con valori in linea con il periodo. Da metà settimana però potrebbe cambiare tutto nuovamente a causa dell'arrivo di una nuova perturbazione.

Sabato al Nord, la mattinata si presenterà con cieli generalmente sereni su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, aumenterà la nuvolosità su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli, con possibili rovesci temporaleschi, più probabili nelle zone alpine, prealpine e nelle pianure limitrofe, particolarmente in Veneto. Le temperature raggiungeranno valori compresi tra 22 e 26°C, con punte più elevate in Emilia-Romagna, dove Bologna e Ferrara potranno toccare i 25-26°C. La ventilazione sarà debole e di direzione variabile. Al Centro predomineranno cieli sereni o poco nuvolosi, con addensamenti sparsi nel pomeriggio su Toscana e zone interne del Lazio, dove potrebbero verificarsi isolati acquazzoni. Nella capitale si prevedono temperature intorno ai 24°C, con una possibilità di fenomeni temporaleschi che potrebbero interferire con lo svolgimento delle semifinali degli Internazionali d'Italia. Le aree costiere adriatiche beneficeranno di condizioni più stabili. I venti soffieranno con moderata intensità da Maestrale, rendendo il Tirreno mosso. Su Sud e Isole si prevede una giornata generalmente soleggiata con temperature in aumento, che raggiungeranno i 26°C a Catania e i 24°C a Cagliari. Il basso Tirreno, in particolare la Calabria, potrà presentare nubi sparse e occasionali piovaschi. In Sicilia e Sardegna il tempo rimarrà asciutto, pur con locali annuvolamenti, specialmente nelle aree interne orientali della Sardegna. Mari mossi, specialmente nel Canale di Sardegna.



Domenica invece, al Nord si assisterà a un miglioramento della stabilità atmosferica, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Persisterà tuttavia la possibilità di temporali pomeridiani, in particolare sulle Dolomiti e nelle pianure del Triveneto, con possibili estensioni verso le zone costiere. Le temperature rimarranno stazionarie o in lieve aumento, con massime tra 23 e 27°C. Venti deboli e mari poco mossi. Al Centro condizioni di bel tempo su Toscana, Umbria, Lazio e litorale adriatico, con temperature massime comprese tra 23 e 25°C. Nelle aree interne, particolarmente sull'Appennino abruzzese, potrebbero verificarsi addensamenti pomeridiani con possibilità di brevi rovesci. Roma dovrebbe godere di una giornata stabile, ideale per la finale degli Internazionali d'Italia. I venti si attenueranno e le condizioni marine miglioreranno. Su Sud e Isole prevarranno condizioni di bel tempo con cieli sereni e temperature dal sapore estivo, tra 25 e 28°C, in particolare in Sicilia e Puglia. Isolati piovaschi pomeridiani potrebbero interessare la Calabria e le zone interne della Sardegna orientale. Venti deboli e mari calmi o poco mossi.



Le temperature si manterranno generalmente nella media stagionale o leggermente superiori, con valori più elevati nelle regioni centro-meridionali. L'ingresso di correnti fresche atlantiche potrebbe tuttavia alimentare fenomeni temporaleschi, particolarmente nel Nord-Est e nelle aree interne del Centro.