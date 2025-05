Sciopero, altro venerdì nero per i trasporti



Ritardi e cancellazioni, coi treni a rischio per tutto il giorno a causa dell'agitazione proclamata da Usbe Sgb. A Roma ritardi fino a 100 minuti, a Bologna decine i soppressioni



Disagi per i viaggiatori oggi a causa dello sciopero nazionale di 24 ore che ha coinvolto i dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato e non solo. La protesta, iniziata nelle ore notturne, è stata proclamata principalmente dai sindacati autonomi Usb e Sgb, che hanno esteso la mobilitazione non solo al comparto ferroviario ma anche al trasporto pubblico locale. Parallelamente, l’assemblea nazionale Pdm/Pdb di Ferrovie dello Stato ha aderito con uno stop limitato alle ore centrali, dalle 9 alle 17.

Lo sciopero segue una vertenza già avviata in precedenza, interrotta temporaneamente su richiesta del garante per evitare sovrapposizioni con eventi di rilevanza nazionale. Nonostante le interruzioni, alcune tratte a lunga percorrenza continuano a operare, mentre i servizi regionali garantiscono collegamenti minimi nelle fasce di maggiore affluenza, al mattino (6-9) e alla sera (18-21). Al centro della protesta ci sono le richieste di un contratto di lavoro più equo, con salari adeguati per contrastare la perdita di potere d’acquisto e migliori condizioni lavorative. La mobilitazione assume particolare rilevanza dopo che altri sindacati hanno siglato un accordo preliminare per il rinnovo contrattuale, con aumenti medi di 230 euro al mese, giudicato però insufficiente da chi oggi sciopera.

Nelle principali stazioni italiane la situazione è stata complicata. A Roma Termini registrati ritardi fino a cento minuti, soprattutto per i treni regionali diretti verso le località costiere del Lazio, con viaggiatori in attesa davanti a monitor che segnalano continui cambiamenti di orario. A Bologna Centrale, numerosi treni, sia regionali che ad alta velocità, sono stati cancellati, con ritardi medi di circa 35 minuti. Nel Nord, a Venezia Santa Lucia, la maggior parte dei convogli regionali è ferma, mentre alcuni treni internazionali e ad alta velocità circolano con difficoltà. Al Sud, Napoli Centrale è nel caos, con molte corse soppresse e viaggiatori alla ricerca di alternative. Una precettazione pomeridiana ha però permesso di mantenere attivi alcuni servizi urbani per eventi serali.