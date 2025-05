Nella notte, pesante attacco sull'Ucraina



Almeno 12 le vittime. Zelensky: "Quasi 300 droni russi in una notte, serve più pressione su Putin". Il ministro Tajani: la guerra non finirà in tempi brevi



Nella notte, le forze armate russe hanno scatenato un'offensiva aerea di proporzioni notevoli sull'Ucraina. Il bilancio provvisorio parla di almeno 12 vittime civili, inclusi due minori, e 56 persone rimaste ferite a seguito di bombardamenti che hanno interessato oltre trenta centri abitati distribuiti in numerose regioni del paese.



L'operazione militare russa ha dispiegato un arsenale impressionante composto da 367 ordigni complessivi, suddivisi tra 69 missili di diversa tipologia e 298 velivoli senza pilota del tipo kamikaze, prevalentemente appartenenti alla famiglia Shahed. I sistemi di difesa aerea ucraini sono riusciti a neutralizzare comunque 45 missili e 266 droni. La capitale Kiev ha subito danni considerevoli con quattordici persone rimaste ferite e diversi incendi scoppiati in complessi residenziali, mentre il distretto di Holosiivskyi ha registrato i danni più gravi. Particolarmente tragica la situazione a Zhytomyr, dove tre minori (8, 12 e 17 anni) hanno perso la vita durante i bombardamenti. La regione di Khmelnytskyi ha contato quattro morti e cinque feriti, mentre a Mykolaiv si registra una vittima e cinque feriti. Il porto di Odessa è stato teatro di un attacco missilistico che, secondo fonti del Ministero della Difesa russo, aveva come obiettivo una nave mercantile che trasportava equipaggiamenti militari.



Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reagito con durezza agli attacchi, denunciando quella che ha definito una strategia deliberata di terrorismo contro la popolazione civile. Attraverso i suoi canali social, il leader ucraino ha rinnovato l'appello alla comunità internazionale perché intensifichi le sanzioni economiche contro Mosca, sostenendo che solo una pressione economica sostanziale potrà convincere il Cremlino a cambiare rotta. "Ogni bombardamento terroristico rappresenta una motivazione sufficiente per imporre nuove misure punitive", ha dichiarato Zelensky, aggiungendo che "Putin deve essere costretto a concentrarsi sulla fine del conflitto piuttosto che sulla pianificazione di nuovi attacchi missilistici".



Intanto si è concluso uno scambio di prigionieri che ha coinvolto 307 militari di entrambe le parti, frutto di accordi raggiunti a Istanbul il 16 maggio scorso. Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha commentato lo scambio di prigionieri parlando di "un segnale positivo" pur invitando a non nutrire illusioni su una rapida conclusione del conflitto. Tajani ha sottolineato la necessità di "raddoppiare le pressioni su Putin" e di esplorare tutte le possibili vie diplomatiche, pur riconoscendo che l'economia russa attualmente dipende fortemente dall'industria bellica, rendendo difficile per Mosca interrompere le ostilità. Il vicepremier ha inoltre evidenziato l'importanza di mantenere aperti i canali diplomatici con il Vaticano, considerandolo un possibile mediatore nelle future trattative di pace.