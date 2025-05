Scivola nella Grotta Remeron: morto speleologo



L'incidente nel Comune di Comerio (Varese). La vittima, Mauro Consolandi, di 73 anni, stava affrontando la sezione non aperta al pubblico quando è scivolato nei pressi del primo pozzo di 15 metri di profondità



Mauro Consolandi, settantatreenne di Brusnengo, nel Biellese, figura di primo piano nel mondo della speleologia italiana e istruttore qualificato presso la sezione CAI della sua città, ha perso la vita sabato nel corso di un' esplorazione speleologica nella Grotta Remeron, nel territorio comunale di Comerio in provincia di Varese.



Il gruppo di esploratori di cui faceva parte Consolandi era partito dal Piemonte nella mattinata e stava conducendo un'escursione nelle sezioni più tecniche della cavità carsica, situata all'interno del Parco Regionale del Campo dei Fiori. La zona interessata dall'incidente non è accessibile ai visitatori occasionali, richiedendo specifiche competenze tecniche e attrezzature specialistiche per essere percorsa in sicurezza.



Consolandi ha perduto la vita precipitando per circa quindici metri nel primo pozzo della grotta, un ambiente particolarmente impegnativo che raggiunge i cento metri di profondità in quel settore. L'esperto speleologo ha perso l'equilibrio durante la progressione, cadendo nel vuoto sotto gli occhi degli altri membri della spedizione, tra cui sua moglie. Nonostante i tentativi immediati di rianimazione da parte dei compagni, le ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali. L'allarme è scattato immediatamente, attivando una complessa operazione di soccorso che ha visto l'intervento coordinato del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

I carabinieri della compagnia di Varese hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto, mentre la procura competente valuterà l'apertura di un fascicolo per accertare eventuali responsabilità o negligenze nell'organizzazione della spedizione.