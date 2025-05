ECONOMIA UTILITIES Trump sospende i dazi all’UE fino al 9 luglio



La decisione, comunicata tramite un post su Truth, arriva dopo un colloquio telefonico con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, descritto da entrambi come “costruttivo” e “positivo”



Dopo una telefonata con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, in un annuncio a sorpresa, Donald Trump ha inaspettatamente rinviato l'imposizione dei dazi al 50% sui prodotti europei, concedendo una moratoria che si estenderà fino al 9 luglio 2025. L'annuncio è stato diffuso attraverso la piattaforma Truth Social.



Il dialogo tra i due leader è stato caratterizzato da toni concilianti, con von der Leyen che ha utilizzato la piattaforma X per evidenziare il clima collaborativo emerso durante la conversazione. La rappresentante europea ha ribadito la determinazione dell'Unione nel portare avanti le trattative commerciali con Washington, manifestando l'intenzione di procedere con velocità e determinazione verso un compromesso vantaggioso per entrambi i blocchi economici.



Lo stop temporaneo rappresenta il prolungamento di una precedente tregua di tre mesi stabilita in primavera, quando le relazioni commerciali transatlantiche avevano toccato uno dei punti più bassi degli ultimi anni. Le misure protezionistiche minacciate dall'amministrazione Trump miravano a correggere quello che Washington percepiva come uno squilibrio commerciale dannoso per l'economia americana, puntando il dito contro presunti comportamenti scorretti da parte europea.



L'eventuale implementazione di queste tariffe avrebbe generato onde d'urto attraverso settori nevralgici dell'economia europea, dall'industria automobilistica al comparto alimentare, fino alle tecnologie avanzate. Le conseguenze si sarebbero riverberare su entrambi i continenti, creando difficoltà economiche in un momento già delicato per l'Europa, impegnata nella gestione delle pressioni inflazionistiche e nella complessa transizione verso fonti energetiche sostenibili. Il rinvio dell'imposizione tariffaria offre un margine di manovra prezioso per riprendere le discussioni diplomatiche, che si focalizzeranno su questioni fondamentali come l'apertura reciproca dei mercati, l'armonizzazione delle normative tecniche e la collaborazione in ambiti strategici quali sicurezza ed energia. 26-05-2025