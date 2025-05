Meteo, arrivano sole ed afa. Picchi anche di 36 gradi



I meteorologi annunciano un incremento delle temperature anche di 10 gradi rispetto ai valori attuali con l'arrivo di un anticiclone proveniente dalla Spagna e in espansione verso est



L’Italia si prepara a un’ondata di caldo estivo che porterà le temperature fino a 36 gradi. Dopo i temporali delle ultime ore, il clima sta cambiando rapidamente, lasciando spazio a sole e afa. Secondo le previsioni degli esperti, le temperature aumenteranno di 10 gradi rispetto ai valori attuali, con il Nord che raggiungerà i 33 gradi e la Sardegna che toccherà i 36 entro domenica. L’umidità renderà il caldo più intenso in diverse regioni.

Il sistema di maltempo si sta spostando verso i Balcani, mentre un anticiclone dalla Spagna si sta espandendo sull’Italia, portando alta pressione e stabilità. La prima ondata di calore significativa è attesa per l’1-2 giugno, durante il ponte della Festa della Repubblica, con un ulteriore aumento delle temperature fino al 7-8 giugno, quando si potrebbero superare di 10-12 gradi le medie stagionali.

Già oggi, 29 maggio, Roma arriverà a 30 gradi, Milano a 27 e Aosta a 28. Domani, venerdì, il caldo crescerà ancora, con 29 gradi al Nord e 30 a Firenze. Nel weekend le temperature si stabilizzeranno tra i 32 e i 33 gradi in tutto il Paese, con afa particolarmente intensa in Emilia Romagna, nei fondovalle alpini e in Sardegna. Per oggi è previsto bel tempo al Nord con temperature in aumento, mentre al Centro potrebbero esserci piogge leggere al mattino sulle coste adriatiche. Al Sud sono possibili rovesci mattutini sui rilievi.

Venerdì 30 maggio il caldo estivo dominerà ovunque, con condizioni di sereno. Nei giorni successivi il tempo resterà stabile e caldo, con possibili temporali isolati su Alpi e Prealpi durante il weekend e l’inizio della settimana prossima.