Dazi acciaio e alluminio, contromossa Ue



Dopo la decisione di Trump di aumentare le tariffe doganali dal 25% al 50%, Bruxelles mette in guardia: "Senza un accordo, pronti a imporre controdazi agli Usa già prima di luglio"



L’Unione Europea è pronta a reagire all’aumento dei dazi americani su alluminio e acciaio, portati al 50% dal presidente Usa Donald Trump. Un rappresentante della Commissione Ue ha chiarito che, senza un accordo soddisfacente per entrambe le parti, l’Ue potrebbe attivare contromisure già prima del 14 luglio, data in cui scatterebbero automaticamente le misure sospese il 14 aprile per favorire i negoziati.

Bruxelles esprime rammarico per la decisione americana, che ritiene dannosa per l’economia globale, aumentando i costi per consumatori e imprese e compromettendo gli sforzi per evitare una guerra commerciale. L’Ue sottolinea la determinazione a difendere i propri lavoratori, consumatori e industrie, mantenendo aperte le opzioni per ritorsioni su prodotti americani, come già fatto in passato, con particolare attenzione a settori come l’agricoltura, l’automotive e la tecnologia.