Istat: Pil a +0,6%. A frenare la crescita sono i dazi



Previsione di +0,8% nel 2026. L’aumento del Pil, nel biennio '25/26, verrebbe sostenuto dalla sola domanda interna, la domanda estera invece fornirebbe un contributo negativo in entrambi gli anni



L’economia italiana crescerà dello 0,6% nel 2025 e dello 0,8% nel 2026, dopo un aumento dello 0,7% nei due anni precedenti. Lo scrive l'Istat, spiegando che la crescita sarà trainata dalla domanda interna, che contribuirà con +0,8 punti percentuali nel 2025 e +0,9 nel 2026, mentre la domanda estera netta avrà un impatto leggermente negativo (-0,2 e -0,1 punti percentuali). Si prevede che l’incertezza legata alla politica commerciale statunitense si riduca nella seconda metà del 2025, ma i dazi peseranno comunque sul commercio globale e sulla crescita internazionale.

I consumi privati manterranno un ritmo moderato e stabile (+0,7% in entrambi gli anni), sostenuti dall’aumento di salari e occupazione, ma limitati da una maggiore propensione al risparmio. Gli investimenti cresceranno dell’1,2% nel 2025, grazie a un buon primo trimestre, e dell’1,7% nel 2026, spinti dalla fase finale del PNRR. L’occupazione, misurata in unità di lavoro, aumenterà dell’1,1% nel 2025 e dell’1,2% nel 2026, con il tasso di disoccupazione in calo al 6,0% nel 2025 e al 5,8% nel 2026. L’inflazione, dopo un rialzo tra fine 2024 e inizio 2025, si modererà (+1,8% nel 2025, +1,6% nel 2026), grazie al calo dei prezzi energetici e a una domanda più debole. A livello globale, l’economia rallenterà: dopo un +3,3% nel 2024, trainato da Cina e Stati Uniti, la crescita scenderà al 2,9% nel 2025 e al 3,0% nel 2026, penalizzata dall’incertezza commerciale e dalle tensioni geopolitiche. Il commercio mondiale, vivace nel primo trimestre 2025 per effetto di scambi anticipati, rallenterà (+1,8% nel 2025, +2,2% nel 2026).

Nel primo trimestre 2025, sempre stando all'Istat, il Pil italiano è cresciuto dello 0,3% rispetto al trimestre precedente (+0,7% su base annua), grazie alla domanda interna (+0,4 punti) e a un lieve contributo della domanda estera (+0,1 punti), nonostante un impatto negativo delle scorte (-0,3 punti). Gli investimenti fissi lordi sono aumentati dell’1,6%, i consumi delle famiglie dello 0,2%, mentre la spesa pubblica è calata dello 0,3%. L’industria ha registrato un +1,2% di valore aggiunto, con le costruzioni a +1,4%, mentre i servizi sono scesi dello 0,1%.

A livello internazionale, la Cina ha segnato un +1,2% di Pil nel primo trimestre 2025, rallentando rispetto al +1,6% precedente. Gli Stati Uniti hanno registrato una flessione dello 0,1%, dovuta a un’impennata delle importazioni, con previsioni di crescita all’1,6% nel 2025 e stabilizzazione nel 2026. Nell’area euro, il Pil è cresciuto dello 0,4%, con Germania (+0,4%), Francia (+0,1%) e Spagna (+0,6%). Per il 2025, l’area euro crescerà dello 0,9%, accelerando all’1,4% nel 2026, ma con differenze tra paesi: Germania ferma nel 2025 e in ripresa (+1,1%) nel 2026, Francia in rallentamento (+0,6%) e Spagna in crescita decrescente (+2,6% e +2,0%).

Il commercio estero italiano ha beneficiato nel primo trimestre 2025 di un “effetto anticipo” legato ai dazi, con export a +2,8% e import a +2,6%. Tuttavia, l’incertezza globale continuerà a frenare gli investimenti e il commercio estero, mentre i consumi saranno sostenuti da salari e occupazione, ma limitati dall’incertezza. Il saldo commerciale resterà positivo (2,2% del Pil nel 2025, 2,0% nel 2026). I prezzi energetici, con il Brent a 67,7 dollari al barile nel 2025 e 65 dollari nel 2026, contribuiranno a contenere l’inflazione, insieme all’apprezzamento dell’euro.