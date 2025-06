Tregua dal caldo africano, arrivano violenti temporali



Secondo le previsioni, la discesa dell'aria fresca dal Mare del Nord porta rovesci intensi. Le temperature rientreremo nei valori tipici del periodo (o localmente sopra) intorno ai 30-33°C di massima



A partire da oggi, l’Italia saluta il caldo africano. Una massa d’aria fresca sta sostituendo l’afa degli ultimi giorni, portando un calo delle temperature tra 4 e 10°C, soprattutto al Nord e al Centro. Al Sud il caldo si attenua, ma resiste in Sardegna con valori ancora elevati.

Al Nord il mattino è soleggiato, ma nel pomeriggio arrivano temporali su Triveneto, Lombardia orientale ed Emilia-Romagna, localmente intensi con rischio grandine. Al Centro si prevedono forti temporali su Marche, Abruzzo e Appennino, con temperature in netto calo, mentre Toscana e Lazio restano più soleggiati. Al Sud il tempo è variabile, con piogge sparse su Campania e Appennino meridionale; in Sicilia e Sardegna il caldo raggiunge ancora i 35°C, ma è in diminuzione.

Nei prossimi giorni, mercoledì 18 giugno vede temporali al Centro-Sud, specie su Appennino meridionale e Sicilia, con temperature che si avvicinano alla media stagionale, salvo in Sardegna. Al Nord prevale il sole con un lieve aumento termico. Da giovedì 19 l’anticiclone africano potrebbe riprendere forza, portando caldo intenso e stabilità, con temperature che potrebbero superare i 35°C al Centro-Sud e nelle Isole entro il weekend. La perturbazione atlantica ha indebolito l’anticiclone, favorendo aria più fresca, ma il caldo potrebbe tornare prepotente dal 20-21 giugno, specie al Sud.

Si consiglia attenzione per temporali e grandine nelle zone montuose e pianure del Centro-Nord, mentre al Sud è meglio bere molta acqua ed evitare esposizioni nelle ore più calde.