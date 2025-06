Via libera Ue a Unicredit-Banco Bpm



L'antitrust europea ha approvato l'intesa, subordinata al pieno rispetto degli impegni assunti. Nel dettaglio: la cessione di 209 filiali (pari al 14% del totale)



L’Antitrust dell’Unione Europea ha dato il via libera all’acquisizione di Banco BPM da parte di UniCredit, un’operazione da circa 10 miliardi di euro che consolida la posizione di UniCredit come secondo gruppo bancario italiano dopo Intesa Sanpaolo. La decisione è subordinata alla cessione di 209 filiali di Banco BPM, principalmente nel Nord Italia (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna), per garantire la concorrenza nei mercati locali del credito al consumo e alle PMI.

La Commissione Europea ha stabilito che questa misura è sufficiente per evitare distorsioni della concorrenza, considerando che la quota di mercato combinata delle due banche in alcune regioni superava il 35%. L’Italia aveva richiesto che l’istruttoria fosse trasferita all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) italiana, ma la Commissione UE ha respinto la richiesta, mantenendo la competenza a livello europeo a causa della rilevanza transnazionale dell’operazione. L’approvazione include anche la cessione di alcuni asset assicurativi e la garanzia che i clienti delle filiali cedute mantengano condizioni di servizio equivalenti.

L’operazione aveva suscitato tensioni con il governo, che ha imposto condizioni stringenti, tra cui garanzie occupazionali e il mantenimento di determinati livelli di credito alle PMI. UniCredit ha contestato tali condizioni, avviando un ricorso al TAR del Lazio, sostenendo che alcune misure siano sproporzionate e possano compromettere l’efficienza dell’integrazione. Il governo, dal canto suo, difende le condizioni come necessarie per tutelare l’economia locale e i lavoratori.

Fonti indicano che UniCredit sta già lavorando per identificare potenziali acquirenti per le 209 filiali, con interesse da parte di banche regionali e fondi di private equity. L’operazione dovrebbe essere completata entro il primo semestre del 2026, salvo ritardi legati a ulteriori contenziosi o negoziazioni sugli asset da cedere.