Caldo e afa: bollino arancione a Bolzano, Brescia e Roma



L’anticiclone africano che sta interessando l’Italia porterà le temperature in queste città fino a 34°C. Per domani, sabato, in 10 città previsto bollino giallo



Bolzano, Brescia e Roma sono sotto allerta arancione per caldo e afa, secondo il bollettino del Ministero della Salute. Questo livello di allerta indica condizioni climatiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare per anziani, malati e bambini, a causa delle alte temperature e dell’elevata umidità. Le temperature previste in queste città si attestano tra i 30-34°C, con un’afa intensa dovuta all’anticiclone africano che sta interessando l’Italia.

L e previsioni per domani indicano al Nord cielo sereno o poco nuvoloso, ma nel pomeriggio si sviluppano nubi cumuliformi, specialmente su Alpi, Prealpi e pianure vicine, dove sono attesi temporali isolati, localmente intensi, in particolare nel Nordovest e in aree come il Trentino-Alto Adige e la Lombardia settentrionale, incluse città come Bolzano e Brescia. Le temperature massime oscillano tra 32 e 35°C, con afa moderata accentuata da venti deboli, salvo rinforzi di föhn nelle vallate alpine. Al Centro, il tempo è stabile e soleggiato, con cielo prevalentemente sereno, anche se non si escludono veloci rovesci pomeridiani sui rilievi interni, come quelli del Lazio. A Roma, il clima rimane afoso con temperature intorno ai 33-34°C e venti deboli da nord. Al Sud, la situazione è simile, con sole prevalente e caldo intenso, temperature massime che possono toccare i 34-36°C e afa marcata, soprattutto nelle pianure interne e nelle coste. Temporali di calore sono possibili solo su rilievi isolati, ma meno probabili rispetto al Nord.