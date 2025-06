Trasporti, in corso lo sciopero generale



Proclamato dai sindacati Usb, Sgb e Cub, Fisi e Flai con diverse motivazioni, tra cui i rinnovi contrattuali, l'agitazione durerà 24 ore a partire dalle 21 di giovedì 19 giugno



Sciopero generale nazionale dei trasporti in Italia oggi, 20 giugno, indetto dai sindacati autonomi USB, CUB, SGB, FISI, FLAI e SI-COBAS, che coinvolge sia il settore pubblico che privato. L’agitazione, durata 24 ore, sta causando disagi significativi a treni, aerei, trasporto pubblico locale, autostrade, settore marittimo-portuale e trasporto merci ferroviario.

Le motivazioni includono la richiesta di maggiori investimenti in sanità, istruzione, trasporti e sicurezza sul lavoro, aumenti salariali, rinnovo dei contratti, riduzione dell’orario di lavoro e opposizione a privatizzazioni e precarizzazione.

Dettagli per settore:

Treni: Lo sciopero, iniziato alle 21:00 del 19 giugno e in corso fino alle 21:00 di oggi, coinvolge il personale di Ferrovie dello Stato (escluso il personale mobile di Piemonte e Valle d’Aosta e quello RFI in Sardegna), Trenitalia, Italo e Trenord. Sono previste cancellazioni e ritardi per Frecce, Intercity e treni regionali, con servizi essenziali garantiti nelle fasce orarie 6:00-9:00 e 18:00-21:00. Trenitalia ha pubblicato l’elenco dei treni garantiti sul proprio sito.

Aerei: Sciopero di 24 ore (00:00-23:59) per addetti ai bagagli, operatori di bus navetta e personale di assistenza a terra, sia negli aeroporti che nelle aziende esterne. I voli sono garantiti nelle fasce protette 7:00-10:00 e 18:00-21:00, come indicato dall’ENAC, che fornisce l’elenco dei voli assicurati. Le compagnie aeree offrono rimborsi o riprogrammazioni in caso di cancellazioni. Trasporto pubblico locale: Gli orari variano per città. A Roma, Atac e Cotral garantiscono il servizio fino alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00. A Milano, Atm non assicura metro, bus e tram dalle 8:45 alle 15:00 e dopo le 18:00. A Napoli, Eav garantisce corse dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 16:30 alle 19:30. A Venezia, Actv segnala rischi per vaporetti, tram e bus. In Toscana, Autolinee Toscane assicura il servizio dalle 4:15 alle 8:14 e dalle 12:30 alle 14:29.



Autostrade: Sciopero dalle 22:00 del 19 giugno alle 22:00 di oggi, con possibili chiusure di caselli manuali, ritardi nei servizi di assistenza e mancanza di operatori. Non ci sono fasce di garanzia, ma le società puntano a mantenere i servizi minimi.

Trasporto merci ferroviario: Il personale di Captrain Italia si ferma dalle 13:00 alle 21:00, su convocazione di CGIL, CISL e UIL, con possibili rallentamenti nella logistica.

Settore marittimo-portuale: Stop di 24 ore con modalità variabili, che può influire su traghetti e collegamenti marittimi.

Per ridurre i disagi, si consiglia di consultare i siti ufficiali delle compagnie (Trenitalia, Italo, ENAC, Atm, Atac, ecc.) per aggiornamenti su servizi garantiti, fasce orarie e rimborsi. Le condizioni di caldo intenso e afa, con bollino arancione a Bolzano, Brescia e Roma, potrebbero ulteriormente complicare gli spostamenti, soprattutto per chi cerca alternative ai mezzi pubblici.