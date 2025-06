Meteo instabile sull'Italia per la giornata di domenica

Allerta gialla per piogge e temporali su Abruzzo, Lombardia, Toscana e Umbria. Danni e disagi in Piemonte a causa di un violento nubifragio. Da mercoledì arriva l'estate

Domenica 22 giugno 2025 l’Italia vedrà un miglioramento generale delle condizioni meteo, ma con alcune aree sotto l’influenza di una perturbazione che porta instabilità. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta gialla per rischio piogge, temporali e idrogeologico in Abruzzo, Lombardia, Toscana e Umbria, segnalando la possibilità di fenomeni intensi, come rovesci improvvisi, grandinate e forti raffiche di vento, che potrebbero causare allagamenti, frane o problemi al deflusso delle acque, soprattutto nelle zone con terreni già saturi o sistemi di drenaggio fragili.





Al Nord il tempo sarà prevalentemente soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati temporali pomeridiani sulle Alpi occidentali e in Piemonte, in particolare nelle zone di Valchiavenna, Valtellina, Prealpi Varesine e Appennino pavese. Le temperature si manterranno piacevoli, tra i 27 e i 31°C in pianura, più fresche in montagna. Al Centro il sole prevarrà, ma con annuvolamenti pomeridiani sui rilievi di Toscana (come Lunigiana, Garfagnana, Valdichiana), Umbria (in particolare la zona Nera-Corno) e Abruzzo (Marsica, bacini del Pescara e Tordino-Vomano), dove sono possibili brevi rovesci o temporali, localmente intensi. Le temperature oscilleranno tra i 28 e i 32°C, con un clima estivo ma non opprimente. Al Sud e sulle Isole il tempo sarà in gran parte soleggiato, con qualche nuvola sparsa su Calabria e Sicilia orientale e possibili rovesci pomeridiani nelle aree interne.





Le temperature saranno più alte, con punte di 33-34°C in Puglia, Basilicata e Sicilia, ma l’umidità moderata renderà il caldo sopportabile. I venti saranno deboli, prevalentemente settentrionali, e i mari poco mossi. Si raccomanda di evitare spostamenti non necessari nelle zone a rischio, stare lontani da corsi d’acqua e monitorare segnali come tuoni o fango per prevenire pericoli legati a frane o allagamenti.