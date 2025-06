Pluto porta caldo e afa su tutta l'Italia



Per i prossimi 10 giorni previsto un lunghissimo periodo di calore estremo con minime in aumento fino a 25°C e massime fino a 40°C. Un primo picco è previsto per giovedì 26 giugno in Pianura Padana



L’anticiclone africano Pluto sta portando un’ondata di caldo intenso e afa in tutta Italia, con temperature elevate previste per i prossimi giorni, a partire da oggi 24 giugno. Secondo le previsioni meteorologiche, l’Italia si trova al centro di una bolla di alta pressione che si estende dal Mediterraneo all’Europa, causando condizioni di caldo opprimente e assenza di piogge in molte regioni.

Al Centro-Sud, le temperature raggiungeranno i picchi più alti, con valori tra i 36 e i 40 °C, specialmente in Toscana, Lazio, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna e Calabria. Nelle aree interne di Sicilia e Sardegna, si potrebbero toccare localmente i 40 °C o più, con afa che renderà il caldo ancora più pesante. Roma, Firenze e altre città del Centro sono sotto allerta arancione per il caldo, con il Ministero della Salute che raccomanda di evitare esposizioni al sole nelle ore più calde (11:00-18:00). Le condizioni rimarranno stabili e soleggiate almeno fino al 29-30 giugno, senza variazioni significative.

Al Nord, il caldo sarà intenso ma leggermente meno estremo, con temperature che oscilleranno tra i 33 e i 37 °C in città come Milano, Bologna e Venezia. Tuttavia, l’afa sarà elevata anche qui a causa dell’umidità. A partire da giovedì 26 giugno, sono previsti temporali isolati sulle Alpi e in parte delle pianure del Nord-Est, che potrebbero portare un lieve sollievo, ma le temperature resteranno sopra la media. Solo verso venerdì 27 o sabato 28 giugno un possibile fronte freddo potrebbe attenuare il caldo al Nord, anche se non è ancora certo.

Le previsioni indicano che l’anticiclone Pluto manterrà il dominio su tutto il Paese per gran parte della settimana, con temperature ben sopra le medie stagionali. Questo blocco atmosferico, che si estende dal Nord Africa alla Scandinavia, potrebbe persistere fino agli ultimi giorni di giugno, quando si attendono i primi segnali di un possibile cambiamento, soprattutto al Nord. Nel frattempo, il caldo intenso e l’afa continueranno a interessare l’Italia, con particolare attenzione alle regioni del Centro-Sud, dove il rischio di temperature record rimane elevato.