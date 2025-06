EVENTI UTILITIES Al Teatro Argentina cerimonia di premiazione dell'Italia Green Film Festival



Sul palco il meglio del festival cinematografico internazionale a tematica ecologica e sociale, giunto alla sua VI edizione, che quest’anno ha visto la partecipazione di...



Il palcoscenico del Teatro Argentina si tinge di verde giovedì 26 giugno (ore 19:30) con la cerimonia di premiazione dell’Italia Green Film Festival, festival cinematografico internazionale a tematica ecologica e sociale, giunto alla sua VI edizione, che quest’anno ha visto la partecipazione di oltre 500 pellicole provenienti da ben 62 paesi.



Riceveranno il premio le migliori pellicole che hanno saputo raccontare le sfide e le soluzioni per il futuro del pianeta, sensibilizzando la tematica “green”.



La premiazione, condotta dalla giornalista Vittoriana Abate e da Francesca Rasi, sarà preceduta, alle ore 18:30, da un green carpet, dove sfileranno attori e registi di fama internazionale, tra cui Giuseppe Tornatore, a cui verrà conferito un premio speciale per la sua straordinaria capacità di illuminare, attraverso il cinema, le ferite del nostro pianeta e la complessità dei legami umani con l’ambiente, rendendosi portavoce di una coscienza ecologica che va ben oltre lo schermo.



Premio speciale anche a Massimiliano Fuksas, per la sua visione architettonica innovativa e sostenibile, che integra armoniosamente gli spazi costruiti con l’ambiente circostante, promuovendo un futuro urbano consapevole e rispettoso della natura, e all’attore e regista Michele Placido per la sua straordinaria integrità artistica e la sua capacità di esplorare, attraverso il cinema, le complessità sociali e ambientali del nostro Paese.



Non mancheranno il celebre attore Franco Nero, presidente onorario del Festival, che ha presieduto gli eventi istituzionali in Campidoglio e al Parlamento Italiano promuovendo un dialogo cruciale sul futuro del pianeta, e il presidente di giuria Sergio Bambarèn.



Il Festival, diretto da Pierre Marchionne, è patrocinato dal Parlamento Europeo e Unesco, che ne hanno riconosciuto l’alto valore culturale e didattico, Ministero della Cultura, Ministero dell’Ambiente, Regione Lazio, Comune di Roma, Città Metropolitana di Roma Capitale.



Media partner: Adnkronos e Tele Ambiente. Main sponsor: Tesys Fabless Group e Three for Tech. 24-06-2025