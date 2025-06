Meteo, l'Anticiclone africano si intensifica



Gli esperti prevedono temperature fino a 40 gradi per un’anomalia termica che in molte località risulterà anche di 7-8 gradi superiori alla media. Attese notti tropicali in gran parte d’Italia



L’Anticiclone africano Pluto domina l’Italia, portando tempo stabile e caldo intenso. Oggi, 25 giugno, al Nord cieli sereni o poco nuvolosi con temperature fino a 36-37°C nelle pianure, ma possibili temporali pomeridiani sulle Alpi, localmente intensi, che potrebbero raggiungere le zone prealpine e la Pianura Padana, specie in Piemonte e Lombardia, con afa in aumento. Al Centro sole prevalente, qualche nube sparsa sulle coste tirreniche in rapido dissolvimento, temperature tra 35 e 38°C, con picchi nelle zone interne di Toscana e Lazio, e clima afoso, soprattutto di notte. Al Sud tempo stabile e soleggiato, temperature tra 38 e 40°C in Puglia, Sicilia e Sardegna, mari calmi, venti deboli da nord, e qualche nube isolata in Calabria senza fenomeni rilevanti.

Domani, 26 giugno, al Nord caldo intenso con massime di 36-37°C e instabilità più marcata nel tardo pomeriggio, con temporali sulle Alpi che potrebbero estendersi alle pianure di Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia orientale, e afa elevata. Al Centro sole e caldo con temperature tra 36 e 39°C, più alte nelle zone interne, possibili annuvolamenti pomeridiani sui rilievi appenninici senza piogge significative, afa in aumento e notti tropicali con minime sopra i 25°C. Al Sud condizioni stabili e soleggiate, picchi di 40°C in Sicilia, Puglia e aree interne di Calabria e Basilicata, venti deboli, mari poco mossi, e qualche temporale isolato possibile sui rilievi calabresi nel pomeriggio. Il caldo intenso proseguirà almeno fino al fine settimana, con un possibile break temporalesco al Nord tra venerdì e sabato.