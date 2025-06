EVENTI UTILITIES TGR REGIONEUROPA, ALLE 12.25 SU RAI3 E SUL WEB



Il vertice europeo dei capi di stato e di governo svoltosi, a Bruxelles, quello della Nato svoltosi, all’Aja: li racconta Antonio Silvestri nel servizio che apre l’ultimo appuntamento della stagione con “RegionEuropa”, il settimanale europeo della Tgr curato da Dario Carella, in onda domenica 29 giugno dalle 12.25 su Rai 3.

Dagli studi televisivi del parlamento europeo a Bruxelles, inoltre, la presentazione della prossima sessione plenaria del Comitato delle Regioni europee che si svolgerà la prossima settimana con Matteo Miglietta, direttore media del comitato; un approfondimento sulle politiche di coesione dell’Unione europea in rapporto ai territori italiani in un’intervista con l’europarlamentare Antonio De Caro, ex sindaco di Bari; e la presentazione del programma di investimenti rivolto agli stakeholder internazionali della Regione Lazio presentato da Roberta Angelilli, assessore allo sviluppo economico, e da Antonella Sberna, vicepresidente del parlamento europeo.

Ancora Antonio Silvestri presenta le opportunità europee per i territori nei settori agricoli e dell’agroalimentare, in chiusura, uno sguardo al futuro dell’Unione in un’intervista con l’ex presidente del gruppo socialista al Parlamento europeo Gianni Pittella. 29-06-2025