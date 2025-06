Traffico aereo verso la normalità dopo guasto



Sabato sera in tilt il Centro di Controllo d'Area di Milano. Partenze e atterraggi sono stati bloccati per oltre un'ora e mezza, coinvolti almeno 300 voli



Nella serata di sabato 28 giugno 2025, un guasto tecnico al Centro di Controllo d’Area (ACC) di Milano, gestito da ENAV, ha causato un blocco totale del traffico aereo nel Nord-Ovest dell’Italia, coinvolgendo gli aeroporti di Milano Malpensa, Linate, Bergamo Orio al Serio, Torino Caselle e Genova Cristoforo Colombo.

Il problema, iniziato intorno alle 20:20 e dovuto a un rallentamento nella rete di trasmissione dati E-Net, ha portato alla sospensione di decolli e atterraggi per circa due ore, con oltre 300 voli cancellati, ritardati o dirottati su altri scali, come Venezia, Bologna e Pisa. Il guasto ha paralizzato lo spazio aereo di Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, con ripercussioni anche su aeroporti limitrofi come Firenze e Pisa. I voli in arrivo sono stati deviati, mentre quelli in partenza hanno subito ritardi medi di 163 minuti, con punte di oltre due ore in scali come Linate e Torino. Social media, come X, hanno riportato testimonianze di passeggeri bloccati, con voli dirottati anche verso destinazioni inaspettate, come Marsiglia o Memmingen.

ENAV ha comunicato che, grazie all’intervento dei tecnici, il problema è stato risolto entro le 23:30, con una ripresa graduale dei voli a partire dalle 22:15, anche se con limitazioni iniziali. Il traffico aereo è tornato alla normalità nella giornata di domenica 29 giugno, ma i disagi, con ritardi e riprogrammazioni, si sono protratti fino alla mattinata, complicando il primo weekend estivo per migliaia di viaggiatori. ENAV e Eurocontrol stanno indagando sulle cause, con possibile coinvolgimento di un provider esterno per la rete dati. Si consiglia ai passeggeri di contattare le compagnie aeree per aggiornamenti sui voli.