Il caldo intenso ha investito tutta Europa

Temperature sopra i 40 gradi in mezzo continente. In Italia Lombardia e altre 12 Regioni fermano i lavori all'aperto nei giorni in cui sarà segnalato un rischio "alto"

L'Europa è nel bel mezzo di un'ondata di caldo eccezionale, con temperature che hanno raggiunto livelli record in numerose regioni, specialmente nel Mediterraneo e nell'Europa meridionale, ma con effetti significativi anche nel centro e nel nord del continente. In Spagna, il termometro ha toccato i 46°C in città come Siviglia e Huelva, segnando il valore più alto mai registrato a giugno nel Paese, e le autorità hanno emesso allerte rosse per diverse province andaluse, dove l'afa rende le giornate insopportabili.





In Portogallo, la situazione è altrettanto critica, con temperature che hanno raggiunto i 46,6°C a Mora, nell'Alentejo, e il governo ha attivato misure di emergenza per proteggere la popolazione, soprattutto anziani e bambini. In Francia, l'ondata di calore ha messo in ginocchio gran parte del territorio: 84 dipartimenti sono stati posti in allerta arancione, con temperature che in alcune aree del sud, come la Provenza, hanno sfiorato i 40°C, mentre a Parigi si registrano valori intorno ai 36°C, accompagnati da un'umidità elevata che amplifica il disagio.





Anche il Regno Unito, generalmente meno abituato a queste condizioni, sta sperimentando un caldo anomalo, con Londra che ha raggiunto i 34°C, un valore eccezionale per il mese di luglio. Nei Balcani, la situazione è altrettanto preoccupante: a Sarajevo, in Bosnia, si sono registrati 38,8°C, mentre in Serbia e Croazia le temperature oscillano tra i 36°C e i 38°C, con incendi boschivi che stanno divampando in diverse aree rurali a causa della siccità prolungata. In alcune città, come Atene e Madrid, sono stati aperti centri di raffreddamento pubblici, mentre in Italia e Francia si stanno distribuendo bottiglie d'acqua gratuite nelle piazze. La causa principale di questa ondata di calore è un potente anticiclone africano che trasporta masse d'aria rovente dal Sahara verso l'Europa, un fenomeno che, secondo gli esperti, è amplificato dal cambiamento climatico, rendendo le ondate di calore più frequenti, intense e prolungate rispetto al passato.