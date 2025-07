Il concerto al buio di Teho Teardo

Appuntamento al Castello Carlo V per il SEI Festival di Coolclub con uno tra i più eclettici e originali compositori della scena europea per un’esperienza sonora unica

Prosegue la diciannovesima edizione del SEI festival di CoolClub che, con il claim "Cerchi nell'acqua" dedicato al cantautore Paolo Benvegnù, accompagnerà il pubblico per tutta l'estate. Venerdì 4 luglio (ore 21:30 | ingresso al botteghino 25 euro | ticket in prevendita 23 euro su Dice - bit.ly/TeardoSEI) nel Bastione Santa Croce del Castello Carlo V a Lecce, in collaborazione con The Monuments People e con la Direzione regionale Musei, per la valorizzazione della struttura fortificata più grande di Puglia, arriva il Concerto al buio di Teho Teardo.





Uno tra i più eclettici e originali compositori della scena europea proporrà un’esperienza sonora unica: cinquanta minuti completamente immersi nell’oscurità, distesi a terra, in una sorta di “passeggiata da fermi”, dove a muoversi sono solo i sensi, guidati dal suono. Si consiglia infatti di portare con sé un tappetino o un cuscino su cui potersi distendere. Il live nasce da registrazioni notturne effettuate nelle foreste tra Italia, Austria e Slovenia, trasformate in un universo acustico denso di pattern ritmici, versi animali, rumori e misteri. Nelle sue composizioni Teho Teardo fonde musica elettronica e strumenti tradizionali, dando vita a paesaggi sonori intensi e stratificati, spesso in dialogo con il cinema, il teatro e le arti visive. Ha firmato colonne sonore per registi come Man Ray, Paolo Sorrentino, Gabriele Salvatores, Daniele Vicari, Andrea Segre, e Andrea Molaioli, Guido Chiesa, Claudio Cupellini, Stefano Incerti, Costanza Quatriglio e Roberto Faenza, ricevendo prestigiosi riconoscimenti tra cui un David di Donatello, un Ciak d’Oro e il Premio Ennio Morricone. Tra le sue collaborazioni più significative figurano quelle con Blixa Bargeld (Einstürzende Neubauten), con cui ha realizzato album e tournée internazionali, e con Elio Germano, al fianco del quale porta in scena progetti teatrali di grande successo come Viaggio al termine della notte e Paradiso XXXIII.