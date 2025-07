Allerta meteo: maltempo al Nord, afa al sud



Bollino arancione in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il caldo africano abbandonerà tutto il Paese entro mercoledì sera, calo termico di una decina di gradi



L'Italia nel bel mezzo di una netta divisione meteorologica. Al Nord, una perturbazione atlantica, la prima di luglio, sta causando maltempo diffuso con piogge intense, temporali violenti, grandinate e forti raffiche di vento. L'allerta arancione è attiva in Lombardia (aree come Bassa pianura centro-occidentale, Valchiavenna, Valcamonica, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano), Veneto (Basso Brenta-Bacchiglione, Piave pedemontano, Basso Piave) e Friuli Venezia Giulia (Bacino di Levante/Carso, Isonzo, Livenza). Il rischio, secondo gli esperti, è di nubifragi, con possibili allagamenti, frane e smottamenti, come già accaduto in Val Senales (Alto Adige), dove una frana ha travolto due auto senza feriti, o a Firenze, dove alberi caduti hanno causato disagi.

L'allerta gialla per temporali copre invece Piemonte (Pianura Torinese, Toce, Val Sesia), Liguria (Bacini Liguri Marittimi e Padani di Levante), Emilia-Romagna (Montagna emiliana, Pianura reggiana), Lazio (Bacini di Roma, Costieri Nord e Sud), Campania (Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Penisola sorrentino-amalfitana) e Trentino Alto Adige (Provincia di Bolzano, anche per rischio idraulico). In Lombardia, i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 500 interventi per allagamenti e danni da vento, con voli dirottati a Orio al Serio (Bergamo) a causa di un nubifragio. Le temperature al Nord sono scese sotto i 30-31°C, offrendo sollievo dall'afa, ma l'umidità resta alta.

Al Centro-Sud e nelle Isole, l'anticiclone nord-africano domina con caldo torrido e afa opprimente. Il Ministero della Salute segnala 15 città con bollino rosso (livello 3), tra cui Ancona, Bologna, Firenze, Palermo, Perugia, Pescara, Roma e Napoli, dove le temperature percepite raggiungono i 35-36°C, con picchi fino a 40°C in Sardegna, Puglia e Basilicata. A Palermo, la Protezione Civile regionale ha emesso un avviso per rischio incendi di media pericolosità. Isolati temporali pomeridiani sono previsti sugli Appennini meridionali, ma il sole prevale. Tragici episodi legati al caldo includono la morte di un operaio a Macerata, colto da malore durante lavori sotto il sole, e un annegamento nel fiume Lambro, forse legato all'ingrossamento delle acque per il maltempo.



Entro mercoledì sera, le correnti fresche atlantiche porteranno un calo termico di 10-12°C su tutta Italia, attenuando il caldo africano anche al Sud e in Sicilia, ma fino ad allora l'afa resterà intensa. La Protezione Civile raccomanda di evitare spostamenti nelle aree a rischio maltempo e di non uscire nelle ore più calde al Sud, specie per anziani e bambini.