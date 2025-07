CRONACA UTILITIES Nel weekend torna il grande caldo



L'anticiclone africano tornerà a investire l'Italia. Si attende un fine settimana molto caldo e soleggiato con temperature pronte a salire verso i 34°C sulle pianure del Nord



Le previsioni meteo per il weekend del 19-20 luglio 2025 in Italia indicano un ritorno del grande caldo, con l’anticiclone africano che porterà temperature elevate e condizioni prevalentemente soleggiate, soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole. Venerdì 18 luglio segna l’inizio di questa fase, con temperature in graduale aumento ma ancora moderate, comprese tra 28 e 32°C al Nord, 30-34°C al Centro e 32-36°C al Sud e sulle Isole. Sette capoluoghi registrano bollini gialli (Cagliari, Catania, Firenze, Messina, Palermo, Perugia, Roma), indicando un caldo moderato che può creare disagi per anziani e bambini, mentre locali rovesci pomeridiani sono attesi sulle Alpi occidentali, con possibili sconfinamenti verso le pianure di Piemonte e Lombardia.



Sabato 19 luglio il caldo si intensifica, con l’anticiclone africano che garantisce tempo stabile e soleggiato, salvo temporali di calore pomeridiani sull’arco alp personally e sull’Appennino centrale. Le temperature massime salgono a 32-35°C al Nord, 34-37°C al Centro e 37-40°C al Sud e sulle Isole, con picchi di 41-42°C nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. L’afa aumenta il disagio termico, soprattutto nelle città come Roma, Firenze e Catania. Il bollettino del Ministero riporta dieci capoluoghi con bollino giallo (Ancona, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Messina, Rieti, Roma) e due con bollino arancione (Perugia, Palermo), segnalando un rischio maggiore per la salute. Al Nord, temporali più organizzati sono previsti su Alpi e Prealpi, con rischio di grandine e raffiche di vento in Piemonte, Lombardia e Veneto.



Domenica 20 luglio l’anticiclone africano raggiunge il suo apice al Centro-Sud e sulle Isole, con cieli sereni e temperature che toccano i 38-40°C in Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, con punte locali ben oltre i 40°C nelle zone interne del Sud. Al Nord, l’arrivo di una perturbazione atlantica porta maggiore instabilità, con temporali diffusi su Alpi, Prealpi e pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto, accompagnati da possibili grandinate e venti forti. Le temperature al Nord scendono leggermente, tra 26 e 31°C, mentre al Centro si mantengono tra 33 e 36°C. L’afa resta elevata ovunque, amplificando la sensazione di caldo torrido, soprattutto nelle aree urbane e costiere.



Per affrontare il caldo, è consigliabile evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali, idratarsi frequentemente e indossare abiti leggeri. Al Nord, attenzione ai temporali, portando con sé un ombrello o impermeabile nelle zone a rischio. 18-07-2025