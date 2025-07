Nel weekend l'Italia tra caldo africano e traffico



Sulle strade e autostrade l'inizio del primo esodo estivo con bollino rosso. Temperature massime in aumento nel fine settimana ma possibili piogge al meridione



Il terzo weekend di luglio 2025 vedrà un traffico intenso sulle strade e autostrade italiane, segnando l'inizio del primo esodo estivo con bollino rosso. Sabato mattina, traffico critico, soprattutto su A1 Milano-Napoli, A14 Bologna-Taranto e strade verso le località balneari del sud, le montagne del nord e i valichi di confine verso Francia, Slovenia e Croazia. Nel pomeriggio di sabato il traffico sarà intenso ma più gestibile, bollino arancione, fino alle 19:00, per poi normalizzarsi in serata, bollino verde.

Domenica si prevede bollino arancione per gran parte della giornata, con traffico intenso per partenze e qualche rientro, ma più scorrevole in serata. Le strade più congestionate includeranno SS36 verso il Lago di Como, SS45 in Val Trebbia, SS26 in Valle d’Aosta e SS309 Romea. Per evitare disagi, si consiglia di viaggiare in orari meno affollati, come la sera o la mattina presto, e di monitorare gli aggiornamenti tramite app come Google Maps, Waze o l’app Anas “VAI”, oppure chiamando il numero gratuito CCISS 1518 o visitando autostrade.it e cciss.it. È previsto un divieto di circolazione per i mezzi pesanti oltre 7,5 tonnellate: venerdì dalle 16:00 alle 22:00, sabato dalle 8:00 alle 16:00 e domenica dalle 7:00 alle 22:00.

Per quanto riguarda il meteo, sabato 19 luglio le temperature massime oscilleranno tra 26 e 33°C, più fresche rispetto al caldo record di inizio mese, quando si sono toccati 37-41°C in alcune zone come Firenze, Roma, Sicilia e Sardegna. Non sono attese temperature da record questo weekend. Sabato si prevedono rovesci sparsi, specie sulle Alpi e al sud, con instabilità al nord e cielo parzialmente nuvoloso al centro-sud, con possibili piogge al meridione. Le condizioni stradali potrebbero essere bagnate in alcune aree, richiedendo prudenza. Domenica 20 luglio il tempo sarà più stabile, con cieli prevalentemente sereni e temperature simili, tra 26 e 33°C. Possibili deboli rovesci pomeridiani sulle Alpi, ma senza grosse ripercussioni. Le condizioni meteo di domenica favoriranno viaggi più agevoli rispetto a sabato, nonostante il traffico intenso.



Si raccomanda di controllare il veicolo prima di partire, evitare sovraccarichi e guidare riposati. Per aggiornamenti in tempo reale, consultare autostrade.it, cciss.it o ascoltare Isoradio su 103.3 FM.