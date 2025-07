Ucraina, a Istanbul nuovo round di colloqui Mosca-Kiev

L’obiettivo è ottenere un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni. Artiom Naliato, 21enne residente in Veneto, morto nel bombardamento di un campo di addestramento in Ucraina

A Istanbul, nel palazzo Dolmabahçe, nuovo round di colloqui tra le delegazioni di Russia e Ucraina, mediati dalla Turchia, come annunciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La delegazione ucraina, guidata dall’ex ministro della Difesa e attuale segretario del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa nazionale Rustem Umerov, include rappresentanti del ministero degli Esteri, dell’intelligence e dell’ufficio della presidenza.





L’obiettivo di Kiev è ottenere un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni, uno scambio di prigionieri, con particolare attenzione a soldati feriti, giovani e casi umanitari urgenti, e il ritorno dei bambini deportati. Zelensky ha espresso la volontà di preparare un incontro diretto con il presidente russo Vladimir Putin, ma il Cremlino, tramite il portavoce Dmitry Peskov, ha definito la situazione “complessa” e ha smorzato le aspettative, sottolineando che accordi su scambi di prigionieri o restituzione di salme rappresentano già un risultato significativo. I precedenti incontri di maggio e giugno a Istanbul non hanno prodotto una tregua, portando solo a scambi di circa mille prigionieri e alla restituzione di salme. Le richieste russe, ritenute “inaccettabili” da Kiev, includono il ritiro delle forze ucraine dalle regioni parzialmente occupate di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, che Mosca rivendica come “nuovi territori” annessi, e la rinuncia dell’Ucraina all’adesione alla Nato.





La delegazione russa, guidata da Vladimir Medinsky, ex ministro della Cultura e consigliere presidenziale, include il vice ministro degli Esteri Mikhail Структура, il capo dell’intelligence militare Igor Kostyukov e il vice ministro della Difesa Aleksandr Fomin. Le parti hanno scambiato bozze di memorandum di pace, con l’Ucraina che ha presentato una “tabella di marcia dettagliata per una pace duratura”, mentre Mosca non ha condiviso pubblicamente il proprio documento. Sullo sfondo, il presidente statunitense Donald Trump ha esercitato pressioni, concedendo a Mosca 50 giorni a metà luglio per raggiungere un accordo, pena severe sanzioni, ma ha espresso insoddisfazione per l’atteggiamento russo, accusando Putin di intensificare gli attacchi. Zelensky ha chiesto a Trump nuove sanzioni in caso di fallimento dei colloqui e ha annunciato accordi con paesi europei, come la Danimarca, per decentrare la produzione bellica ucraina, includendo droni e altre armi. Intanto i combattimenti continuano: Kiev ha intercettato decine di droni russi, mentre Mosca ha dichiarato di aver conquistato il villaggio di Novotoretskoye nel Donetsk e ha annunciato esercitazioni navali “Tempesta di luglio” con 150 vascelli e 15.000 militari. Le posizioni inconciliabili e la cautela del Cremlino suggeriscono che i negoziati, iniziati alle 9:30 (11:30 ora italiana), difficilmente porteranno a una svolta immediata, ma potrebbero mantenere aperti i canali di comunicazione.