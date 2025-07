CRONACA UTILITIES Maltempo, allerta gialla in 12 regioni



Sono attesi rovesci di diversa intensità a causa di una perturbazione atlantica dall'Europa centrale. I fenomeni più intensi sul versante adriatico dell'Emilia-Romagna e del Centro



Una perturbazione atlantica proveniente dall'Europa centrale ha investito l'Italia, portando un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire dalla prima mattina di oggi, 28 luglio. Dopo aver colpito le regioni settentrionali nella giornata di ieri con rovesci e temporali, il sistema perturbato si è rapidamente esteso verso il Centro e parte del Sud, interessando un'ampia porzione del territorio nazionale. Le precipitazioni, spesso accompagnate da fenomeni temporaleschi, si stanno manifestando con particolare intensità lungo il versante adriatico, in particolare in Emilia-Romagna e nelle regioni centrali, dove sono attesi i fenomeni più significativi e persistenti.



L'arrivo di questa perturbazione segna una brusca interruzione del clima estivo che aveva caratterizzato le ultime settimane, portando temperature più fresche e condizioni di instabilità diffusa. Le regioni adriatiche, da Ravenna a Pescara, stanno registrando accumuli pluviometrici notevoli, con possibili disagi legati a locali allagamenti e raffiche di vento associate ai temporali. Al Centro, regioni come Marche, Umbria e Abruzzo sono particolarmente colpite, mentre al Sud la perturbazione sta interessando soprattutto le aree interne e costiere del versante tirrenico, con fenomeni meno intensi ma comunque significativi.



Le previsioni indicano che la perturbazione continuerà a influenzare il Paese almeno per le prossime 24-48 ore, con un miglioramento graduale atteso a partire da mercoledì 30 luglio, quando l'alta pressione potrebbe riprendere il sopravvento, riportando condizioni più stabili e soleggiate. Nel frattempo, le autorità raccomandano prudenza, soprattutto nelle aree a rischio di dissesto idrogeologico, e invitano a seguire gli aggiornamenti meteorologici per monitorare l'evoluzione della situazione. Questo evento, pur non eccezionale per la stagione, sottolinea la crescente variabilità climatica che sta caratterizzando l'estate 2025, con alternanze sempre più frequenti tra fasi calde e incursioni di aria più fresca di origine atlantica. 28-07-2025