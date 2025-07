ESTERI UTILITIES Sisma 8.8 in Kamchatka con allerta tsunami



Si tratta di uno dei sisma più forti mai registrati al mondo. A Severo-Kurilsk l'onda più potente ha raggiunto i 5 metri. Onde fino a 1,3 metri in Giappone, Hawaii in stato di emergenza



Un terremoto di magnitudo 8.8 ha colpito al largo della penisola di Kamchatka, in Russia, con epicentro a circa 119-136 km a sud-est di Petropavlovsk-Kamchatsky, a una profondità di 19-20,7 km. È stato uno dei sismi più forti mai registrati, il più potente nella regione dal 1952. Ha causato numerosi feriti, danni a edifici e infrastrutture, blackout elettrici e interruzioni delle comunicazioni a Petropavlovsk-Kamchatsky. Un asilo è stato parzialmente distrutto, ma senza vittime.



L'evento ha generato uno tsunami con onde fino a 5 metri a Severo-Kurilsk (Isole Curili), dove il porto è stato allagato e tutti i residenti sono stati evacuati in sicurezza. Allerte tsunami sono state emesse per Russia, Giappone, Hawaii, Alaska, Guam e altre aree del Pacifico, inclusi Ecuador, Perù, Messico e costa occidentale degli USA. In Giappone, onde fino a 1,3 metri hanno colpito la prefettura di Miyagi, con 1,9 milioni di persone sotto avviso di evacuazione. Alle Hawaii, onde di 1,5 metri sono state registrate a Maui, ma senza danni significativi. L'Alaska ha riportato onde minori, fino a 30 cm.



Le autorità hanno segnalato scosse di assestamento fino a magnitudo 7.5, con possibili effetti per un mese. L'allerta tsunami è stata gradualmente revocata in alcune aree, ma il rischio è rimasto per diverse ore. 30-07-2025